Sermin Pian, arestat în direct! Poliția l-a ridicat chiar în timpul live-ului de pe TikTok

Un membru al clanului Pian a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după ce a fost ridicat chiar în timp ce era în direct pe TikTok. Momentul a devenit rapid viral, iar imaginile l-au surprins pe Sermin Pian cu ochii înlăcrimați, vizibil afectat de situație.

Incidentul readuce în discuție un episod similar petrecut în 2024, când interlopul fusese arestat tot în timpul unui live. Și de această dată, Sermin Pian a susținut că nu înțelege motivul pentru care oamenii legii au venit la ușa lui, afirmând că ar avea dovezi clare care să arăte că nu este implicat în nicio crimă.

Sermin Pian, arestat în direct!

În timpul transmisiunii, acesta le-a spus urmăritorilor că probele se află chiar în telefonul său și că nu ar avea ce să ascundă.

„Eu până luni ce să fac? Să mă duc să stau la pușcărie? (…) În momentul de față aveți toate dovezile aici. Soția mea ce să depună? Când aici aveți tot“, a declarat Sermin Pian în direct.

Interlopul a negat ferm orice legătură cu presupusa crimă despre care se vorbește în mediul online. A subliniat că nu ar fi comis o astfel de faptă, iar soția lui, Astrid, îl susține fără rezerve.

Poliția l-a ridicat chiar în timpul live-ului de pe TikTok

„În momentul în care crima a fost făcută sau presupusa crimă a fost făcută, eu sub nicio formă nu am făcut această crimă“, a transmis acesta pe TikTok.

Reținerea lui amintește de momentul din 2024, când a fost arestat după ce a agresat mai mulți tineri în fața a aproximativ 140.000 de oameni care urmăreau live-ul. A fost condamnat la un an și patru luni de închisoare și eliberat în octombrie 2025. În prezent, soția lui, Astrid, care este și sora lui Albert NBN, este însărcinată.

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