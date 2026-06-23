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Tentativă de furt oprită la timp. Doi hoți din au fost prinși în flagrant după ce un vecin a observat lumini suspecte în locuință

De: David Ioan 23/06/2026 | 14:28
Tentativă de furt oprită la timp. Doi hoți din au fost prinși în flagrant după ce un vecin a observat lumini suspecte în locuință
Tentativă de furt oprită la timp. Doi hoți din au fost prinși în flagrant după ce un vecin a observat lumini suspecte în locuință
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Doi bărbați care încercau să spargă o locuință din Ploiești au fost prinși chiar în momentul în care ieșeau din imobil, după ce un vecin a observat lumini de lanternă și siluete mișcându-se în interiorul casei. Sesizarea făcută la 112 a declanșat o intervenție rapidă a polițiștilor.

Echipajele au ajuns imediat și au surprins doi suspecți în momentul în care părăseau locuința, având asupra lor unelte folosite la activități infracționale.

„La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 01:27, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către un bărbat care a semnalat prezența unor surse luminoase și a unor persoane în interiorul unui imobil situat în proximitatea locuinței sale.”, au declarat poliţiştii.

Tentativă de furt oprită la timp

Cei doi nu au reușit să sustragă bunuri, însă în autoturismul cu care veniseră au fost găsite dispozitive confecționate pentru forțarea ușilor și suma de 10.000 de lei, pe care nu au putut să o justifice. Mașina a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

„Cele două persoane, bărbați în vârstă de 47, respectiv 52 de ani, domiciliați în județul Ilfov, au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și pentru desfășurarea activităților procedurale specifice.”, au adăugat oamenii legii.

Doi hoți din au fost prinși în flagrant după ce un vecin a observat lumini suspecte în locuință

În urma probatoriului, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați procurorilor pentru analizarea unei eventuale măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii faptei, documentării întregii activități infracționale și luării măsurilor legale care se impun.”, mai precizează aceştia.

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