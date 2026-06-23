Acasă » Știri » Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața. Cum o vedeau în fiecare zi

Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața. Cum o vedeau în fiecare zi

De: David Ioan 23/06/2026 | 08:34
Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața. Cum o vedeau în fiecare zi
Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața. Cum o vedeau în fiecare zi. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O româncă stabilită în Italia și-a găsit sfârșitul alături de fiica ei minoră, într-un caz care a zguduit comunitatea din Torino. Tragedia a ieșit la iveală duminică, 21 iunie 2026, când fiica cea mare a femeii a intrat în apartament și a cerut imediat ajutor.

Mihaela Belecciu, în vârstă de 40 de ani, de origine română, și-a ucis fiica cea mică, Isabella Cojocariu, o adolescentă de 13 ani, înainte de a-și lua propria viață. Scenele dramatice s-au petrecut în locuința familiei din via Domodossola, în cartierul Parella din Torino.

Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața

În jurul orei 11:00, fiica de 19 ani a Mihaelei s-a întors acasă și și-a găsit mama fără suflare, iar pe sora mai mică întinsă pe podea. Șocată, tânăra a alertat imediat serviciile de urgență. Medicii au încercat minute în șir să o resusciteze pe Isabella, însă eforturile lor au fost zadarnice. Sora mai mare a fost transportată ulterior la spitalul Maria Vittoria, în stare de profundă tulburare.

Blocul în care locuia familia este unul liniștit, cu patru etaje, iar vecinii au declarat că nu au observat niciodată conflicte sau semne de violență. Ei au descris-o pe Mihaela ca pe o femeie retrasă, afectată vizibil de despărțirea recentă de soț.

„Era o femeie amabilă, dar de când se despărțise era tot mai tristă. Îi spuneam să încerce să meargă mai departe, dar părea că nu reușește să depășească acea durere”, au povestit aceștia.

Un alt vecin a completat:

„Nu auzeam niciodată certuri, nici țipete.”

Cum o vedeau în fiecare zi

Primele informații adunate de anchetatori arată că ruptura conjugală ar fi avut un impact puternic asupra stării psihice a Mihaelei. Căsnicia se încheiase recent, iar femeia ar fi trecut printr-un episod sever de depresie. Fostul soț nu se mai afla în Italia, ci în România.

La fața locului au intervenit polițiști, echipe ale Brigăzii Mobile și specialiști ai Poliției Științifice, care au făcut verificări în apartament și au discutat cu vecinii și rudele pentru a reconstitui ultimele zile ale familiei.

Cazul este coordonat de procurorul Roberto Furlan, iar ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele exacte care au dus la gestul extrem al femeii.

CITEŞTE ŞI: Crimă și sinucidere în Torino. Fiica de 19 ani și-a găsit mama și sora fără viață

Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Știri
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în…
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român
Știri
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt…
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Mediafax
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Digi 24
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”....
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad ...
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un ...
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe ...
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a ...
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a creat probleme celor doi interlopi
Vezi toate știrile