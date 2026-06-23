Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața. Cum o vedeau în fiecare zi

O româncă stabilită în Italia și-a găsit sfârșitul alături de fiica ei minoră, într-un caz care a zguduit comunitatea din Torino. Tragedia a ieșit la iveală duminică, 21 iunie 2026, când fiica cea mare a femeii a intrat în apartament și a cerut imediat ajutor.

Mihaela Belecciu, în vârstă de 40 de ani, de origine română, și-a ucis fiica cea mică, Isabella Cojocariu, o adolescentă de 13 ani, înainte de a-și lua propria viață. Scenele dramatice s-au petrecut în locuința familiei din via Domodossola, în cartierul Parella din Torino.

Ce spun vecinii Mihaelei, femeia care și-a omorât fiica, apoi și-a luat viața

În jurul orei 11:00, fiica de 19 ani a Mihaelei s-a întors acasă și și-a găsit mama fără suflare, iar pe sora mai mică întinsă pe podea. Șocată, tânăra a alertat imediat serviciile de urgență. Medicii au încercat minute în șir să o resusciteze pe Isabella, însă eforturile lor au fost zadarnice. Sora mai mare a fost transportată ulterior la spitalul Maria Vittoria, în stare de profundă tulburare.

Blocul în care locuia familia este unul liniștit, cu patru etaje, iar vecinii au declarat că nu au observat niciodată conflicte sau semne de violență. Ei au descris-o pe Mihaela ca pe o femeie retrasă, afectată vizibil de despărțirea recentă de soț.

„Era o femeie amabilă, dar de când se despărțise era tot mai tristă. Îi spuneam să încerce să meargă mai departe, dar părea că nu reușește să depășească acea durere”, au povestit aceștia.

Un alt vecin a completat:

„Nu auzeam niciodată certuri, nici țipete.”

Cum o vedeau în fiecare zi

Primele informații adunate de anchetatori arată că ruptura conjugală ar fi avut un impact puternic asupra stării psihice a Mihaelei. Căsnicia se încheiase recent, iar femeia ar fi trecut printr-un episod sever de depresie. Fostul soț nu se mai afla în Italia, ci în România.

La fața locului au intervenit polițiști, echipe ale Brigăzii Mobile și specialiști ai Poliției Științifice, care au făcut verificări în apartament și au discutat cu vecinii și rudele pentru a reconstitui ultimele zile ale familiei.

Cazul este coordonat de procurorul Roberto Furlan, iar ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele exacte care au dus la gestul extrem al femeii.

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