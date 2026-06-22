Incident grav în Băile Felix. O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă

O fetiță de nouă ani a trecut prin momente critice la un loc de joacă din Băile Felix, după ce s-a electrocutat în timp ce se afla pe un simulator de motocicletă.

Incidentul s-a petrecut în câteva secunde, în timp ce familia venise la ștrand pentru o zi obișnuită de relaxare. Copila a fost salvată de verișoara ei de 11 ani, care a reacționat imediat și a tras-o de pe aparat, deși și ea s-a expus unui pericol major.

Incident grav în Băile Felix

Totul a început în momentul în care fetița de nouă ani a introdus fisa în aparat și a pus mâna pe ghidon, moment în care un curent de 220 de volți i-a trecut prin corp. Rudele povestesc că micuța a început să țipe și nu se mai putea desprinde de motocicletă.

„Urla. Nu se putea da jos de pe motocicletă şi a început să urle. Şi atunci a văzut fiică-mea că ceva nu e în regulă. Şi atunci a încercat să o tragă. A început să vomite. A tras-o de pe motor jos. A încercat o dată, nu a mers şi după care a tras-o a doua oară cu forţă mare”, spune Cristina, mătușa victimei.

Cele două fete au fost duse mai întâi la punctul de prim-ajutor din incinta complexului, apoi transportate la spital. Mama victimei spune că fiica ei era complet speriată și nu își amintea clar ce s-a întâmplat.

„Speriată şi a zis că are stări de vomă şi i-am dat puţină apă. A fost foarte, foarte speriată, abia am liniştit-o. A zis că a simţit că o scutură şi că o trage ceva. A zis că nu mai ştie ce s-a întâmplat, numai s-a trezit jos”, a declarat femeia.

La spital, medicii au constatat că fetița a suferit un traumatism cranio-cerebral în urma căzăturii și prezintă urme ale trecerii curentului electric la nivelul mâinii. Ea rămâne internată pentru monitorizare, existând riscul apariției unor tulburări de ritm cardiac în următoarele 24–48 de ore. Verișoara ei de 11 ani nu prezintă urme de electrocutare și analizele sunt normale.

O fetiță de 9 ani a fost electrocutată la locul de joacă

„Fetiţa de nouă ani a căzut şi, în acel moment, a suferit şi un traumatism cranio-cerebral. A prezentat o mică plagă la nivel parietal drept. Are marcă de intrare-ieşire a curentului electric la mănuţă. Va rămâne internată, supravegheată, pentru că există riscul de a dezvolta tulburări de ritm în decurs de 24-48 de ore. Cea de 11 ani, slavă Domnului, nu are marcă, nici de intrare, nici de ieşire, n-are nicio modificare în urma examenului clinic, nici analizele de laborator nu arată modificări”, a explicat medicul pediatru de la UPU SMURD Oradea.

Simulatorul pe care s-a produs incidentul se află într-un spațiu de joacă închiriat unei firme din Harghita. Reprezentanții complexului susțin că nu au mai existat astfel de probleme până acum.

„30 de metri pătraţi cu aparate de joacă. Este un spaţiu în proprietatea noastră, un spaţiu pe care l-am dat în chirie către o firmă din Harghita. Nu am mai avut incidente de felul acesta până acum”, a declarat directorul operațional al societății de turism Băile Felix.

Conducerea complexului afirmă că părinții au fost „înțelegători”, iar operatorul economic a fost informat despre cele întâmplate. Între timp, ANPC Bihor a deschis o anchetă și a suspendat activitatea în zona de joacă.

„Activitatea din acel spaţiu, al acelui operator economic, a fost suspendată şi accesul este interzis pentru orice persoană, respectiv activităţi economice nu se pot desfăşura în acel spaţiu de către operatorul economic”, a declarat Bekesi Csaba, președintele ANPC.

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