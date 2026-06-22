Crimă și sinucidere în Torino. Fiica de 19 ani și-a găsit mama și sora fără viață

O tragedie profund tulburătoare a avut loc la Torino, unde o femeie română și fiica ei de 13 ani au fost găsite fără viață în apartamentul familiei.

Ancheta aflată în desfășurare indică drept scenariu principal ipoteza unei crime urmate de sinucidere, după ce fiica cea mare, în vârstă de 19 ani, a descoperit scenele dramatice.

Crimă și sinucidere în Torino

Incidentul, petrecut pe 21 iunie, a zguduit comunitatea românească din Italia. Femeia de 40 de ani locuia de mai mult timp în Torino împreună cu cele două fiice ale sale. În momentul în care tânăra de 19 ani s-a întors acasă, și-a găsit mama fără suflare, iar sora mai mică se afla în stare critică.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, însă medicii nu au reușit să o salveze pe adolescentă, rănile acesteia fiind incompatibile cu supraviețuirea. În cazul mamei, decesul fusese deja constatat la sosirea echipajelor.

Fiica de 19 ani și-a găsit mama și sora fără viață

Primele date ale anchetei arată că fata de 13 ani ar fi murit prin strangulare, prezentând urme evidente de violență în zona gâtului. Femeia a fost găsită spânzurată, iar probele strânse până acum susțin varianta conform căreia mama și-ar fi ucis copilul înainte de a-și lua viața.

Autoritățile italiene continuă verificările pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și motivele care au dus la tragedie. Surse citate de presa locală afirmă că femeia trecea printr-o perioadă dificilă, fiind afectată de separarea de soț. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar bărbatul nu era prezent în locuință la momentul incidentului.

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