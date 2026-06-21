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Doliu în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani

De: David Ioan 21/06/2026 | 15:48
Doliu în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani
Foto: Instagram
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Alex, fiul lui Mark Hughes, a murit în mod neașteptat la doar 38 de ani, vestea zguduind profund lumea fotbalului britanic.

Anunțul a fost făcut prin intermediul Asociației Managerilor din Ligă, iar fostul internațional galez a transmis că familia sa este „devastată” de tragedia prin care trece, solicitând totodată respectarea intimității în aceste momente dificile.

Doliu în fotbal

Moartea lui Alex Hughes, implicat de ani buni în zona de scouting și analiză din fotbal, a fost confirmată chiar de tatăl său, potrivit ProSport. În mesajul public, Mark Hughes a descris pierderea ca fiind una sfâșietoare și a vorbit despre rolul important pe care fiul său îl avea în familie.

„Jill și cu mine suntem cu inima sfâșiată de pierderea bruscă și neașteptată a fiului nostru iubit, Alex. Alex a fost un fiu minunat, fratele lui Curtis și al Xennei, un soț și tată devotat pentru Jessica și cei doi copii frumoși ai lor, Sebastian și Leonardo.” Fostul selecționer al Țării Galilor a subliniat că familia încearcă să facă față unei dureri greu de cuprins în cuvinte.

Alex Hughes lucra la Grimsby Town FC, unde era responsabil cu recrutarea jucătorilor.

Foto: Instagram

Clubul a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care acesta l-a avut în cadrul organizației.

„Toți cei de la Grimsby Town Football Club sunt devastați de vestea decesului subit și neașteptat al responsabilului nostru cu recrutarea jucătorilor, Alex Hughes. Alex a fost un soț devotat, un tată mândru, un fiu, un frate și un prieten iubit, precum și un membru foarte apreciat al familiei Grimsby Town.”

Alex Hughes s-a stins din viaţă la doar 38 de ani

Reprezentanții clubului au precizat că acesta s-a alăturat echipei în 2025 și a devenit rapid o parte esențială a departamentului de fotbal.

Născut în 1987, în perioada în care Mark Hughes evolua la Barcelona, Alex a avut o scurtă experiență ca jucător în Țara Galilor, însă și-a construit cariera în zona tehnică. A lucrat ca analist la Blackburn Rovers, a fost scout la Manchester City, analist principal la Fulham și consultant la 1860 München și Reading. În 2024 a devenit director sportiv la AFC Fylde, iar ulterior a activat în departamentele de scouting ale cluburilor Morecambe și Grimsby Town.

Mark Hughes, în vârstă de 62 de ani, rămâne una dintre figurile marcante ale fotbalului britanic, cu o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat pentru Manchester United, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Everton, Southampton și Blackburn Rovers, iar ca manager a condus naționala Țării Galilor și mai multe cluburi din Premier League. Ultima sa experiență pe bancă a fost la Carlisle United, de care s-a despărțit în luna mai.

Tragedia care a lovit familia Hughes a generat un val de reacții în fotbalul britanic, unde Alex era cunoscut pentru profesionalismul și dedicarea sa. Familia a cerut discreție în această perioadă marcată de o pierdere profundă.

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