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Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu. Care este motivul

De: David Ioan 19/06/2026 | 15:16
Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu. Care este motivul
Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu. Care este motivul. Foto: Mediafax Foto
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PAOK Salonic a confirmat oficial despărţirea de Răzvan Lucescu, punând capăt unei colaborări care a marcat una dintre cele mai solide perioade din istoria recentă a clubului. Anunţul a venit vineri, după ce ambele părţi au ajuns la concluzia că este momentul pentru o schimbare.

Mandatul actual al tehnicianului român a durat cinci ani, interval în care a reuşit să aducă un nou titlu de campion al Greciei, în 2024. A fost a doua sa etapă la PAOK, după perioada 2017-2019, când a cucerit un titlu în 2019 şi două Cupe ale Greciei, în 2018 şi 2019, consolidându-şi statutul de antrenor emblematic pentru club.

Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu

Sezonul recent din Super League nu a decurs conform aşteptărilor, PAOK încheind pe locul al treilea, în urma formaţiilor AEK Atena şi Olympiacos Pireu. Echipa a ajuns totuşi în finala Cupei Greciei, pierdută cu 2-3 după prelungiri în faţa celor de la OFI Creta, moment care a accentuat ideea că este nevoie de o nouă direcţie.

În urma discuţiilor, Răzvan Lucescu şi conducerea clubului au decis de comun acord încetarea colaborării. PAOK urmează să numească un nou antrenor, în timp ce tehnicianul român este aşteptat să analizeze oferte consistente din zona arabă.

Care este motivul

Clubul a marcat despărţirea printr-un mesaj amplu:

„PAE PAOK anunță că cooperarea sa cu antrenorul Răzvan Lucescu se încheie de comun acord. Răzvan Lucescu și-a asociat numele cu una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu dedicare, pasiune și muncă continuă, a contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor mărețe și la formarea unei echipe care a oferit momente unice fanilor noștri. Călătoria noastră împreună a fost marcată de titluri, victorii mari, emoții intense și momente ce vor rămâne de neșters în memoria familiei PAOK. Mai presus de toate, însă, s-a caracterizat prin respect reciproc și o relație profundă construită de-a lungul anilor. Familia PAOK îi mulțumește călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire personală și succes în viitorul carierei. Răzvan va fi întotdeauna o parte importantă a istoriei PAOK”.

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