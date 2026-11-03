Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 5+2=4 într-o egalitate corectă

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 5+2=4 într-o egalitate corectă
Test de inteligență/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma ecuația 5 + 2 = 4 într-o egalitate corectă. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a își crește nivelul de IQ. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț pentru a corecta ecuația

Deci, ai găsit răspunsul la această ghicitoare? Felicitări dacă ai găsit mișcarea corectă! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 130. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 5 + 2 = 4 trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la semnul plus (+) și să îl adaugi la cifra 5, astfel încât să devină 6. Prin urmare, ecuația corectă devine 6 – 2 = 4.

Test de inteligență/ sursă foto: social media

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

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