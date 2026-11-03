Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi

Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi
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Daniela Pană și Remi Dobre/ sursa foto: social media
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Daniela Pană este una dintre cele mai remarcabile ispite din sezonul X, Insula Iubirii. Aceasta s-a apropiat destul de mult de Remi Dobre, mai ales după ce concurentul a fost înșelat în Thailanda de partenera sa, Bianca Iotu. Recent, ea a publicat în mediul online primele poze făcute cu telefonul producției, iar un detaliu a ieșit la suprafață. 

Blondina a publicat numeroase imagini pe rețelele de socializare. În urma lor, puțini au observat un detaliu important despre Remi Dobre. Totul se ascunde în spatele unui simplu selfie: concurentul era supărat încă de când a venit. Deși la prima vedere pare un detaliu nesemnificativ, acesta ar putea indica faptul relația dintre el și Bianca Iotu ajunsese deja la final. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii

Emisiunea Insula Iubirii este o experiență unică, atât pentru concurenți, cât și pentru ispite. Daniela Pană și Remi Dobre au avut o legătură specială încă din primele zile, cel puțin dacă ne uităm la imaginile făcute de blondină cu telefonul producției. Deși în timpul show-ului tânărul încerca să stea departe de aceasta, pozele arată contrariul.

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8 poze

Daniela a făcut fotografii cu toți cei din vilă, însă a găsit mereu prilejul stea pe lângă Remi. În plus, detaliul care a atras atenția este că tânărul nu prea zâmbea. Acesta pare supărat, iar cel mai probabil pentru că relația dintre el și Bianca Iotu s-a încheiat chiar înainte de aterizarea în Thailanda. Conexiunea dintre cei doi s-a creat și mai mult după ce partenera lui s-a iubit cu Narcis Bujor.

Remi Dobre și Daniela Pană/ sursa foto: social media

Remi Dobre și Daniela Pană/ sursa foto: social media

Ce au făcut Daniela Pană și Remi Dobre în apă

Daniela Pană și Remi Dobre au avut parte de momente intime la Insula Iubirii. Cei doi au intrat împreună în mare, ba chiar și în piscină de mai multe ori. Cu toate acestea, concurentul și ispita au ajuns să își reproșeze anumite lucruri.

În ediția din data de 23 octombrie, Daniela și Remi s-au sărutat pe buze, însă reacția tânărului nu a fost pe măsura așteptărilor ei. Totul s-a întâmplat după ce în vila cealaltă, Bibi s-a iubit cu Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Ce poreclă rușinoasă i-a dat „prințesa” Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii

Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

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