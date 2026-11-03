Doliu în lumea muzicii. Cântăreața Nicole Taylor a murit la doar 35 de ani. Mesajul emoționant transmis de surorile ei

Lumea muzicii country este în doliu după moartea cântăreței Nicole Taylor, membră a trupei Taylor Red, care s-a stins din viață la numai 35 de ani. Artista a pierdut lupta cu cancerul la sân, iar vestea tragică a fost făcută publică de cele două surori ale sale, alături de care forma grupul muzical.

Nicole Taylor a murit pe 28 septembrie 2026, în Nashville, Tennessee, după aproximativ patru ani de luptă cu boala. Decesul artistei a fost anunțat luni, 2 noiembrie, de surorile sale, Natalie și Nika, printr-un videoclip emoționant publicat pe rețelele sociale, potrivit The Sun.

Mesajul emoționant transmis de surorile artistei

Natalie și Nika, care sunt surori triplete identice cu Nicole, au povestit că încă încearcă să accepte pierderea acesteia.

„Nu este un videoclip pe care ne-am imaginat vreodată că îl vom face”, au mărturisit cele două.

Surorile au explicat că sperau ca Nicole să poată vorbi într-o zi despre vindecarea sa, însă lucrurile au luat o întorsătură tragică.

„Era liderul nostru și cea mai bună prietenă. Avem inimile frânte, dar știm că este în Rai și că o vom revedea”, au transmis Natalie și Nika.

Cele două au precizat că sora lor a fost întotdeauna o persoană curajoasă, care le-a încurajat chiar și în cele mai dificile momente ale tratamentului.

Nicole Taylor fusese diagnosticată cu cancer în 2022

Artista a aflat în 2022 că suferea de o formă agresivă de cancer la sân, aflată în stadiul al treilea. A urmat mai multe tratamente, iar la un moment dat medicii nu au mai identificat semne ale bolii. Cu toate acestea, cancerul a revenit ulterior și a progresat până în stadiul al patrulea.

În timpul tratamentului, Nicole a continuat să își desfășoare activitatea profesională și să petreacă timp alături de familie. Potrivit surorilor sale, artista a încercat să își păstreze optimismul și să îi încurajeze pe cei apropiați.

Familia a organizat deja o ceremonie funerară privată și a transmis că persoanele care doresc să îi cinstească memoria pot face donații către organizații caritabile pe care cântăreața le susținea.

Cine a fost Nicole Taylor

Nicole Taylor făcea parte din trio-ul country Taylor Red, format împreună cu surorile sale Natalie și Nika, originare din statul american Mississippi.

Cele trei și-au început cariera muzicală sub numele Red Roots, iar în 2018 au adoptat denumirea Taylor Red.

Grupul a devenit cunoscut pentru piese precum „Country Money” și „Rent Free”, dar și pentru videoclipurile publicate pe rețelele sociale, unde a adunat milioane de urmăritori.

De-a lungul carierei, surorile au susținut numeroase concerte și au cântat în deschiderea spectacolelor unor artiști consacrați, precum Amy Grant, Josh Turner și Charlie Daniels.

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