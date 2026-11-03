Semnul rutier vechi de aproape 90 de ani care îi poate pune în dificultate pe șoferi! Ce indică marcajul, de fapt

Semnul rutier vechi de aproape 90 de ani care îi poate pune în dificultate pe șoferi! Ce indică marcajul, de fapt
Ce indică semnul rutier pentru șoferi
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Există un marcaj vechi de aproape 90 de ani care îi poate pune în dificultate pe șoferi, mai ales pe cei care nu cunosc semnificația acestuia. Deși pare un simplu detaliu de pe stâlpii de iluminat, inelul roșu încadrat de două dungi albe transmite un mesaj important pentru participanții la trafic. Poliția din Saxonia, Germania, a atras atenția asupra unei reguli care poate fi ușor trecută cu vederea, dar a cărei nerespectare se poate solda cu o amendă de 20 de euro.

Marcajul indică faptul că iluminatul stradal de pe stâlpul respectiv poate fi întrerupt pe parcursul nopții. În aceste condiții, șoferii care își lasă mașinile în apropiere trebuie să se asigure că vehiculele rămân vizibile. Mai exact, atunci când zona nu beneficiază de suficientă lumină, este obligatorie folosirea luminilor de poziție sau a celor de parcare.

Amendă dacă nu respecți marcajul

Cunoscut sub numărul 394, semnul a fost introdus în Germania în anul 1937 și se află printre cele mai vechi marcaje rutiere păstrate în această țară. Acesta poate fi recunoscut după banda roșie centrală, delimitată de două linii albe, fiind amplasat la o înălțime cuprinsă între 1,50 și 1,80 metri.

În unele orașe germane, marcajele au rămas însă doar ca vestigii ale unei practici abandonate. De exemplu, în Dresda, autoritățile au decis în 2015 ca iluminatul public să funcționeze pe tot parcursul nopții. Prin urmare, stâlpii respectivi nu mai sunt opriți, iar marcajele urmează să dispară treptat, odată cu lucrările de întreținere.

Situația este diferită în Leipzig, unde încă există 38 de stâlpi cu acest simbol. Pe anumite străzi, iluminatul este redus în intervalul 22:00-06:00, ceea ce înseamnă că șoferii trebuie să respecte în continuare obligația de semnalizare a mașinilor parcate.

Conform legislației germane, amenda pentru un autoturism lăsat în întuneric fără iluminare corespunzătoare este de 20 de euro. Dacă situația provoacă un accident, sancțiunea poate ajunge la 35 de euro. Criteriul principal este vizibilitatea vehiculului pe timpul nopții, indiferent de existența acestui marcaj.

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