Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, când luminile strălucitoare, brazii împodobiți și mirosul preparatelor festive creează atmosfera specifică sărbătorilor. Una dintre cele mai bune modalități de a intra în spiritul Crăciunului este să vizitezi unul dintre celebrele târguri de Crăciun din Europa. Află tot ce trebuie să știi despre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2026 și pornește într-o călătorie spre destinații precum Salzburg, Praga sau Berlin.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2026

Salzburg: cel mai frumos târg de Crăciun

Este unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, într-unul dintre cele mai pitorești orașe de pe continent. Rămâne deschis pe toată perioada sărbătorilor.

Datele din 2026: 19 noiembrie – 1 ianuarie 2027. Târgul este deschis în prima zi de Crăciun, pe 26 decembrie și de Anul Nou.

Salzburg este una dintre cele mai frumoase destinații europene în perioada Crăciunului. Orașul este așezat la poalele Alpilor, iar centrul vechi, cu străduțele sale înguste și clădirile istorice, se transformă într-un adevărat decor de sărbătoare.

Târgul principal de Crăciun din Salzburg se desfășoară în cele două piețe centrale ale orașului vechi, cu o priveliște asupra Catedralei din Salzburg și a Cetății Hohensalzburg. Căsuțele tradiționale decorate, instalațiile luminoase și clopotele bisericilor creează atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. În plus, pe străduțele din apropiere găsești și târguri mai mici, unde poți descoperi produse și decorațiuni de sezon.

Strasbourg și Colmar

Regiunea Alsacia este considerată unul dintre locurile de origine ale tradiției târgurilor de Crăciun. Într-un singur weekend poți vizita două dintre cele mai frumoase orașe din Franța.

Datele din 2026: târgul din Colmar se desfășoară între 25 noiembrie și 29 decembrie, iar cel din Strasbourg între 27 noiembrie și 27 decembrie. Căsuțele principale din Strasbourg se închid în Ajunul Crăciunului, însă unele târguri rămân deschise până pe 27 decembrie.

Strasbourg, capitala regiunii Alsacia, este unul dintre cele mai frumoase orașe din Franța. Regiunea are o tradiție îndelungată a târgurilor de Crăciun, iar Strasbourg găzduiește unul dintre cele mai vechi evenimente de acest fel din Europa, organizat încă din 1570. Orașul își spune pe bună dreptate „Capitala Crăciunului”.

La mică distanță se află Colmar, un oraș mai mic, dar la fel de atractiv în perioada sărbătorilor. Cele două destinații sunt legate prin trenuri directe, iar călătoria durează aproximativ 30 de minute. Astfel, le poți vizita pe amândouă într-un singur weekend.

Ambele orașe sunt decorate de sărbătoare. În Strasbourg, de exemplu, fațadele clădirilor sunt împodobite inclusiv cu ursuleți de pluș. Totuși, târgurile au caracteristici diferite.

Strasbourg

În locul unui singur târg principal, evenimentul din Strasbourg este organizat în mai multe zone tematice de pe Grande Île, insula din centrul orașului inclusă în patrimoniul UNESCO. Printre locurile pe care merită să le vizitezi se numără:

Târgul gastronomic din Place des Meuniers, unde găsești miere locală și turtă dulce.

Le Marché OFF din Place Grimmeissen, un târg alternativ cu obiecte vintage și cadouri realizate în comerțul echitabil.

Piața Place Kléber, unde este amplasat unul dintre cei mai mari brazi de Crăciun din Europa.

Colmar

Târgurile din Colmar sunt mai mici, la fel ca orașul. Centrul este ușor de explorat pe jos, iar piețele de Crăciun sunt amplasate la distanțe mici unele de altele. Le poți vizita pe toate într-o singură după-amiază.

Colmar este cunoscut și pentru arhitectura sa, cu case tradiționale, străduțe înguste și canale. Orașul este adesea asociat cu decorul din filmul „Frumoasa și Bestia”, datorită aspectului său medieval.

Praga: un decor de poveste

Praga este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, iar târgul său de Crăciun completează peisajul arhitectural. Este recomandat să ajungi la începutul lunii decembrie, înainte de perioada cea mai aglomerată.

Datele din 2026: 28 noiembrie – 6 ianuarie 2027. Târgurile sunt deschise în prima și a doua zi de Crăciun.

Centrul istoric al Pragăi are un aspect de poveste, iar în perioada Crăciunului devine și mai atractiv. Târgul principal este organizat în Piața Orașului Vechi, unde găsești un brad mare, decorațiuni, instalații luminoase și numeroase căsuțe cu produse tradiționale. Chiar și tramvaiele sunt decorate de sărbătoare.

Berlin

Peste 100 de târguri, dintre care 10 de mari dimensiuni, într-un oraș care oferă numeroase activități și în sezonul rece.

Datele din 2026: între 23 noiembrie și 4 ianuarie 2027, în funcție de târg.

Berlinul nu este neapărat prima alegere atunci când vine vorba despre târgurile de Crăciun din Germania, mai ales în comparație cu orașe cunoscute precum Nürnberg, Köln sau München. Totuși, capitala germană merită inclusă pe listă. Aici sunt organizate peste 100 de târguri, dintre care 10 sunt de mari dimensiuni.

De știut: târgul se închide înainte de Crăciun.

Dresda

Unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume, într-un oraș baroc, unde atmosfera este animată în special de localnici.

Datele din 2026: Striezelmarkt se desfășoară între 25 noiembrie și 24 decembrie. În Ajunul Crăciunului se închide la ora 14:00, iar în prima zi de Crăciun nu este deschis.

Dresda, capitala landului Saxonia, este o destinație potrivită pentru un city break de Crăciun. Orașul se află la o distanță mică de Praga, astfel că cele două pot fi incluse în aceeași călătorie.

Târgul Striezelmarkt are o istorie îndelungată. Prima ediție a fost organizată în 1434, ceea ce îl plasează printre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume. Aici se află și una dintre cele mai înalte piramide de Crăciun din lume, o construcție din lemn, dispusă pe mai multe niveluri, care se rotește deasupra căsuțelor.

Târgul este decorat cu instalații luminoase și atrage numeroși vizitatori. Un aspect care îl diferențiază de alte evenimente cunoscute este numărul mare de vizitatori germani, atât localnici, cât și turiști din alte regiuni ale țării. Astfel, atmosfera este una apropiată de tradițiile comunității locale.

Köln

Un târg organizat la poalele uneia dintre cele mai mari catedrale gotice din Europa, într-un oraș cunoscut și pentru berăriile sale tradiționale.

Datele din 2026: târgul de lângă Catedrală se desfășoară între 16 noiembrie și 23 decembrie, cu excepția zilei de 22 noiembrie. Unele dintre celelalte târguri rămân deschise până în ianuarie.

Köln găzduiește mai multe târguri de Crăciun, însă cel mai mare și mai cunoscut este organizat chiar la poalele catedralei emblematice a orașului. Domul din Köln este cea mai mare biserică gotică din nordul Europei și unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Germania.

Târgul are peste 100 de căsuțe cu acoperișuri roșii, amplasate sub un baldachin uriaș de instalații luminoase. Poți petrece câteva ore admirând decorațiunile realizate manual, ascultând muzică live și încercând preparate locale. Printre acestea se numără migdalele prăjite și Flammlachs, somon preparat pe scânduri de lemn, deasupra focului.

Un alt târg care merită vizitat este Heinzels Wintermärchen, organizat în centrul vechi al orașului. Acesta are o tematică inspirată de legendele locale despre gnomi și pune accentul pe tradiții și povești de iarnă.

Viena

Un oraș potrivit pentru o vacanță de iarnă, cu palate, muzee, cafenele istorice și târguri decorate spectaculos.

Datele din 2026: târgul din Rathausplatz se desfășoară între 13 noiembrie și 26 decembrie. Unele dintre celelalte târguri rămân deschise până pe 6 ianuarie.

Viena este un oraș cunoscut pentru arhitectura sa imperială, artiștii și muzicienii care au trăit aici. În perioada Crăciunului, capitala Austriei organizează mai multe târguri, iar cel din fața Primăriei, Rathausplatz, este unul dintre cele mai cunoscute.

Unul dintre momentele care atrag atenția vizitatorilor are loc după lăsarea serii. La fiecare jumătate de oră, o inimă roșie uriașă este ridicată de un turn și traversează piața pe un cablu, îndreptându-se spre Herzerlbaum, cunoscut și ca Pomul Inimilor, iluminat festiv.

Târgul este organizat în fața Primăriei, o clădire în stil neogotic, și are în centru un brad de Crăciun impunător. În fiecare an, acesta este donat de o altă regiune a Austriei. În apropiere trec trăsuri trase de cai, iar lângă căsuțe este amenajat un mic patinoar.

Budapesta

Unul dintre cele mai accesibile orașe de pe listă, dar și unul dintre cele mai fotogenice, mai ales datorită iluminatului festiv.

Datele din 2026: târgurile sunt așteptate să se deschidă la jumătatea lunii noiembrie și să rămână active până pe 1 ianuarie 2027. Organizatorii urmau să confirme programul în octombrie.

Budapesta este un oraș cu numeroase clădiri impunătoare, bulevarde largi și poduri care traversează Dunărea. Arhitectura din secolul al XIX-lea se îmbină cu barurile amenajate în clădiri vechi și cu influențele perioadei comuniste. Seara, clădirile istorice, monumentele și podurile sunt iluminate, iar în perioada Crăciunului piețele centrale se transformă în spații decorate festiv.

Cele două târguri principale sunt organizate în Vörösmarty tér și în fața Bazilicii Sfântul Ștefan. În perioada sărbătorilor, tramvaiele sunt decorate cu instalații luminoase, iar piețele sunt animate de standuri cu preparate tradiționale și produse de sezon.

Copenhaga

Un târg organizat în Grădinile Tivoli, decorate cu peste un milion de instalații luminoase. Decorul este spectaculos, însă prețurile sunt ridicate.

Datele din 2026: Grădinile Tivoli sunt deschise în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027.

Unde te poți caza: poți consulta un itinerar de trei zile în Copenhaga pentru a alege zona potrivită.

Copenhaga pune accent pe decorațiuni, design și atmosfera confortabilă specifică stilului de viață danez, cunoscut sub numele de hygge. Acest concept se referă la starea de confort și relaxare creată de lucrurile simple, iar târgurile de Crăciun reflectă această tradiție.

Una dintre principalele atracții ale sezonului este târgul organizat în Grădinile Tivoli, al doilea cel mai vechi parc de distracții din lume. Tivoli și-a păstrat farmecul de altădată, iar în perioada Crăciunului este decorat cu peste un milion de instalații luminoase. Aproximativ 1.000 de brazi sunt integrați în decorul festiv, iar întregul parc se transformă într-un peisaj de iarnă.

Nürnberg

Unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din lume, cu produse locale și obiecte realizate manual. Este o destinație potrivită pentru o vacanță în familie.

Datele din 2026: 27 noiembrie – 24 decembrie. În Ajunul Crăciunului, târgul se închide la ora 14:00 și nu se mai redeschide.

Christkindlesmarkt din Nürnberg se află pe lista celor mai cunoscute târguri de Crăciun din Europa. Evenimentul este apreciat pentru tradițiile locale și pentru regulile stricte privind produsele comercializate.

Spre deosebire de alte târguri mari, unde poți găsi numeroase obiecte din plastic produse în serie, aici accentul este pus pe articolele realizate manual și pe produsele specifice regiunii Franconia.

Indiferent de destinația aleasă, asigură-te că te plimbi prin orașele împodobite cu luminițe, bucură-te de preparatele tradiționale și gustă din atmosfera de sărbătoare.

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