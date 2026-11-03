Cu cine a sărbătorit Claudiu Petrila victoria Rapidului din Superligă. O răsfață în restaurante scumpe!

„Oficially forever. The most beautiful yes”, scria Claudiu Petrila pe Instagram, după ce a cerut-o de soție pe Ana Nisioiu, iubita și logodnica decarului de la Rapid. Absolut romantic și de bun-simț, fără cine știe ce destinații ostentative. La fel și cea mai recentă ieșire a lor în oraș, după ultima victorie a Rapidului, contra echipei Csikszereda. CANCAN.RO a fost pe fază și i-a surprins pe tinerii iubiței la un prânz fără mofturi. Claudiu a scos-o pe Ana Nisioiu la un restaurant bun, nu a fost văzut prin cluburi, precum alți jucători, dar nu e aici locul în care să criticăm obiceiurile proaste din Superliga.

Claudiu Petrila mai are puțin și împlinește 26 de ani (e născut pe 7 noiembrie, nativ Scorpion). Joacă la Rapid, a mai evoluat și la CFR Cluj, e ambițios, muncitor, nu e de mirare că e cotat la 2,3 milioane de euro. Și, ca să adauge la aura de băiat cuminte, a cerut-o de soție pe iubita lui, nu e genul care să fie văzut mereu cu alte domnișoare. Admirabil băiat.

Ca un atlet de performanță, Claudiu Petrila nu pare afectat de frigul din Capitală. Poartă doar un tricou și o jachetă subțire pe deasupra. Logodnica lui e mult mai friguroasă. Poartă pantaloni de piele și o haină adecvată pentru urgia meteorologică abătută recent peste București. În timp ce Claudiu e încălțat cu niște pantofi sport, Ana a ținut totuși la etichetă și a ales.o pereche de cizme înalte, cu toc, care îi accentuează silueta frumoasă. Cei doi au venit probabil cu mașina, pentru că sunt îmbrăcați cam subțire pentru o plimbare mai lungă pe jos.

Cât despre mâncarea propriu-zisă, Claudiu Petrila și Ana Nisioiu nu au exagerat cu nimic. El, ca fotbalist de top, ea ca tânără atentă la kilograme. Cât despre alcool, nu s-a văzut nimic pe masă și nici prin apropiere, ceea ce, din nou, este admirabil la un jucător din Superliga, unde suntem obișnuiți să citim știri despre chiolhanuri, chermeze, șprițuri și mai puțin despre goluri și faze spectaculoase. Nu e și situația lui Claudiu, care s-a delectat mai degrabă de tânăra lui logodnică decât de meniu. Are gusturi fine!

Cine este Ana Nisioiu, iubita lui Claudiu Petrila

Originară din Câmpulung Moldovenesc, Ana Nisioiu s-a mutat la Cluj pentru studii, unde l-a cunoscut pe Claudiu Petrila. Cei doi formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar povestea lor de dragoste a evoluat treptat. A fost dragoste la prima vedere, iar în vara asta a venit și cererea în căsătorie, plus superba verighetă! Ana activează în domeniul beauty, fiind specializată în stilizarea sprâncenelor. Tânăra își dorește ca pe viitor să își deschidă propriul salon, unde să își dezvolte activitatea și să le ofere clientelor servicii de înfrumusețare. Pe lângă pasiunea pentru domeniul beauty, Ana este interesată de fitness și modă. De altfel, în imaginile de față ea poartă o gentuță Louis Vuitton cât se poate de elegantă dar și discretă.

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