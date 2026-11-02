Cum și-a petrecut Simona Gherghe ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 49 de ani

Simona Gherghe și-a sărbătorit ziua de naștere. Aniversarea sa a fost presărată cu momente speciale, iar ea a împărtășit totul cu urmăritorii săi din mediul online. Prezentatoarea TV a împlinit 49 de ani și se simte mai împlinită ca niciodată.

În familia Simonei Gherghe a fost motiv de sărbătoare. Vedeta a ales să își serbeze ziua de naștere într-un cadru restrâns, fără prea mare fast, însă a recunoscut că au existat momente speciale. Prezentatoarea TV a petrecut alături de cei dragi, iar în paralel s-au bucurat de tradiția Halloweenului. Surprizele au început să apară pentru ea încă cu câteva zile înainte să împlinească 49 de ani și asta pentru că cei din platoul „Mireasa” au felicitat-o în direct. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum și-a petrecut Simona Gherghe ziua de naștere

Înainte de weekendul aniversar, colegii de la producție au felicitat-o pe Simona Gherghe. Aceștia i-au oferit un tort în avans, iar momentul a fost cu totul special. Pe de altă parte, ea a decis să fie sărbătorită în familie, fără prea multă agitație.

Prezentatoarea TV s-a concentrat pe activitățile celor mici și pe Halloween, care s-a suprapus cu aniversarea sa. Deși vremea nu a fost deloc favorabilă, copiii din cartier s-au adunat și au plecat la colindat.

„Uh, ce zi de naștere frumoasă am avut! Cu ai mei, toți, lângă mine, cu drumurile la activitățile copiilor, fără petrecere, anul ăsta, cu ploaia de Halloween și mersul la colindat, de care n-am scăpat nici măcar pe vremea asta (noroc c-a fost frig și n-au rezistat decât vreo 20 de minute), cu o petrecere tematică la prietenii mei, unde am avut al doilea tort, am mâncat (multe) sarmale, vă zic, a fost superb!”, a scris Simona Gherghe, în mediul online.

Simona Gherghe, „regina la Halloween”

Distracția nu s-a încheiat la colindat. În jurul serii, atunci când s-au adunat din nou toți acasă, Simona Gherghe a petrecut alături și de câțiva prieteni foarte apropiați.

În încheierea mesajului, vedeta le-a mulțumit urmăritorilor săi care au felicitat-o și i-au trimis un gând bun în ziua în care a împlinit 49 de ani. Mai mult decât atât, în stilul său caracteristic, plin de umor și autoironie, s-a numit „regina la Halloween”.

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