Spunea că locuia „în palat la mama”, dar ce job are Claudia Ion, de fapt. Din ce își câștiga existența în București

Claudia Ion, concurentă în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a atras atenția publicului după ce a vorbit despre condițiile în care a crescut și despre locuința pe care o are la părinții ei. Tânăra a povestit că a locuit într-un adevărat „palat” alături de mama sa, însă puțini sunt cei care cunosc detalii despre ocupația ei și despre activitatea din care își asigură veniturile în prezent, în București.

Claudia Ion a venit în Thailanda alături de partenerul său, Mocăniță, pentru a-și pune relația la încercare. Cei doi au acceptat provocarea de a petrece separat, înconjurați de ispite, cu scopul de a afla dacă legătura dintre ei este suficient de puternică pentru a rezista tentațiilor și situațiilor neașteptate.

Din ce își câștiga Claudia existența

Concurenta a devenit un subiect intens discutat după momentele tensionate din emisiune, dar și după dezvăluirile făcute despre relația cu Ionuț Mocăniță. În urma aparițiilor sale televizate, interesul publicului s-a îndreptat și către viața personală a acesteia, dar și către familia din care provine.

Deși apariția sa în cadrul reality show-ului a adus-o în atenția unui public larg, Claudia Ion are o meserie concretă, pe care o practică departe de camerele de filmat. Concurenta lucrează în domeniul beauty și este nail artist într-un salon din Capitală. Mai exact, aceasta se ocupă de realizarea manichiurilor, o activitate care necesită îndemânare, atenție la detalii și creativitate.

Se pare că pasiunea pentru acest domeniu nu a apărut întâmplător în viața Claudiei, ci ar putea fi strâns legată de mediul în care a crescut. Mama tinerei practică, la rândul său, aceeași meserie, fiind tot specialistă în realizarea unghiilor. Astfel, Claudia pare să fi preluat din familie nu doar interesul pentru domeniul frumuseții, ci și îndeletnicirea care îi aduce astăzi venituri.

Experiența din emisiune a adus-o pe Claudia în centrul atenției, iar telespectatorii au devenit curioși să afle mai multe despre viața sa personală, familia din care provine și activitatea pe care o desfășoară în afara competiției. Dincolo de momentele surprinse pe micul ecran, tânăra își continuă activitatea profesională în domeniul manichiurii, o meserie pe care pare să o fi descoperit și dezvoltat în același mediu familial.

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