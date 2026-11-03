Ce a pățit Iulian, un șofer Bolt din Iași, după ce a luat o clientă cu rating doar 3.00 stele: „Pe la jumătatea cursei, când nu mai eram așa de încordat, aud din spate”

Un șofer de ride-sharing a stârnit amuzamentul internauților după ce a povestit o experiență neașteptată avută cu o clientă care afișa unul dintre cele mai mici ratinguri întâlnite de el în aplicație. Deși se pregătea pentru o cursă dificilă și pentru eventuale probleme, realitatea s-a dovedit cu totul diferită.

Iulian, șofer Bolt în Iași, a relatat întâmplarea pe un grup dedicat conducătorilor auto din zona de ride-sharing. Povestea sa a devenit rapid virală printre colegii de breaslă, mai ales datorită finalului surprinzător care a contrazis complet așteptările create de ratingul pasagerei.

Un rating care anunța probleme

În lumea aplicațiilor de ride-sharing, atât șoferii, cât și pasagerii sunt evaluați după fiecare cursă. De multe ori, un rating foarte scăzut poate ridica semne de întrebare și îi poate face pe conducătorii auto să fie mai precauți înainte de a accepta o comandă.

Exact asta a pățit și Iulian, care a observat că viitoarea sa clientă avea doar 3.00 stele. Cu toate acestea, a decis să accepte cursa, împins de curiozitate și de un detaliu care i-a atras atenția.

„Am luat-o eu pe una cu 3 stele, că mă plictiseam și avea un nume mai rar, care îmi stârnea amintiri plăcute din liceu. Ajung la preluare, urcă în mașina, ne salutăm civilizat, își sprijină umbrela pe preș, nu o trântește pe banchetă, civilizat, nimic anormal.”

Momentul care l-a pus în gardă

Chiar dacă începutul cursei a decurs fără incidente, șoferul recunoaște că a rămas atent, așteptându-se ca la un moment dat să apară motivul pentru care pasagera acumulase un rating atât de slab.

Pe măsură ce kilometrii treceau, tensiunea a început însă să dispară. Femeia nu părea deloc genul de client problematic pe care și-l imaginase.

„Pe la jumătatea cursei, când nu mai eram așa de încordat, mă liniștisem că nu era nebună, aud din spate: Dă radioul mai încet, te rog, că vreau să-ti spun ceva”

În acel moment, Iulian s-a pregătit pentru ce era mai rău. Experiența acumulată în domeniu și ratingul clientei îl făceau să creadă că urmează o situație tensionată.

„În gandul meu: Văleu, începe circul de 3 stele!”

Cererea neașteptată a pasagerei

Numai că ceea ce a urmat l-a luat complet prin surprindere. În locul unei reclamații, al unei solicitări absurde sau al unui conflict, femeia i-a adresat o propunere care l-a făcut să râdă și după terminarea cursei.

„Când colo o aud: Îți dau 50 lei dacă îmi dai sticluța albastră cu parfum de la oglindă”

Episodul nu s-a încheiat însă aici. După experiența trăită, șoferul s-a declarat mai degrabă uimit decât deranjat și a lansat, în glumă, o întrebare către ceilalți colegi de pe grupul unde și-a împărtășit povestea.

„Toată ziua m-am gândit după aia: Care naiba nu i-ați vândut odorizantele și i-ați dat simpaticei fete o stea/două?”

CITEŞTE ŞI: Cosmin lucrează ca șofer Uber în București. Luni noapte, la ora 1:12, a primit o comandă care l-a bulversat. Câți bani ar fi primit, pentru o cursă până la Aeroportul Otopeni

Merită să mai lucrezi pentru Uber sau Bolt? Câștigul real după taxe, comisioane și benzină