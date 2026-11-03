Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă! Ce a povestit afaceristul după proces

Gabi Bădălău a făcut declarații după noul termen din procesul cu Claudia Pătrășcanu. Omul de afaceri a vorbit despre probele administrate în instanță, despre noul termen stabilit și despre cererea de ordin de protecție formulată de fosta sa soție.

Un nou termen a avut loc în procesul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. La ieșirea din sala de judecată, omul de afaceri a oferit declarații și a precizat că în cauză au fost administrate probe, iar următorul termen a fost stabilit pentru 4 decembrie 2026.

Ce a spus Gabi Bădălău după termenul de judecată

Gabi Bădălău a refuzat să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în sala de judecată, însă a confirmat că procesul va continua la începutul lunii decembrie. Totodată, omul de afaceri a precizat că, în aceeași zi, urma să ajungă din nou în fața instanței în contextul unei cereri privind un ordin de protecție.

„Nu o să comentez ce s-a întâmplat în sala de judecată. S-au administrat probe și avem un nou termen pe data de 4 decembrie (…) Claudia mi-a formulat o nouă plângere pentru un ordin de protecție atât pentru ea, cât și pentru copii, copii care vor la mine. Unul dintre ei stă la mine de peste cinci luni și își manifestă în mod constant această dorință atât mie, cât și Claudiei și nu numai, atât tuturor autorităților (…) Băiatul are 10 ani, acea hotărâre în care s-a stabilit ca băiatul să stea la Claudia s-a dat acum șapte ani de zile, altele erau nevoile copiilor când aveau trei, respectiv șapte ani jumate, altele sunt acum (…) Băiatul își dorește școală, eu îmi doresc școală (…) Am rugat-o pe Claudia să-și dea acordul pentru înscrierea copilului la școală, de asta am și venit în instanță, să ne ajute să înscriem copilul la școală”, a declarat Gabi Bădălău pentru Ştirile Antena Stars.

Afaceristul spune că a încercat să își înscrie fiul la școală

Gabi Bădălău a vorbit și despre demersurile făcute pentru înscrierea fiului său la școală. Acesta a declarat că a mers împreună cu băiatul la unitatea de învățământ și a susținut că minorul nu dorește să locuiască în Constanța.

Omul de afaceri a afirmat că aceasta a fost a cincea încercare de a-l duce pe copil la școală și a precizat că băiatul își dorește să urmeze cursurile școlare.

Mesajul transmis Claudiei Pătrășcanu

În declarațiile sale, Gabi Bădălău a făcut referire și la relația cu cei doi copii, dar și la ordinul de protecție solicitat de Claudia Pătrășcanu.

„Ieri am fost cu el și a fost a cincea oară când am încercat, când l-am dus la școală, copilul refuză să stea la mamă în Constanța, copilul vrea la școală și clar, eu îmi doresc foarte mult lucrul ăsta (…) Nu cred că e niciun capăt de țară că un copil își dorește să petreacă timp cu tatăl lui (…) Referitor la acel ordin, mi-e greu să comentez, pentru că mă lovesc de șapte, opt ani de toate anomaliile, toate răutățile din partea Claudiei. Sunt convins că o să se rezolve, că am probe în acest sens (…) Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate (…) O rog pe această cale să se gândească la copii, la viitorul lor, la traumele prin care copiii noștri trec”, a mai spus omul de afaceri.

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