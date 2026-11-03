Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă! Ce a povestit afaceristul după proces

Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă! Ce a povestit afaceristul după proces
Gabi Bădălău
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabi Bădălău a făcut declarații după noul termen din procesul cu Claudia Pătrășcanu. Omul de afaceri a vorbit despre probele administrate în instanță, despre noul termen stabilit și despre cererea de ordin de protecție formulată de fosta sa soție.

Un nou termen a avut loc în procesul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. La ieșirea din sala de judecată, omul de afaceri a oferit declarații și a precizat că în cauză au fost administrate probe, iar următorul termen a fost stabilit pentru 4 decembrie 2026.

Ce a spus Gabi Bădălău după termenul de judecată

Gabi Bădălău a refuzat să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în sala de judecată, însă a confirmat că procesul va continua la începutul lunii decembrie. Totodată, omul de afaceri a precizat că, în aceeași zi, urma să ajungă din nou în fața instanței în contextul unei cereri privind un ordin de protecție.

„Nu o să comentez ce s-a întâmplat în sala de judecată. S-au administrat probe și avem un nou termen pe data de 4 decembrie (…) Claudia mi-a formulat o nouă plângere pentru un ordin de protecție atât pentru ea, cât și pentru copii, copii care vor la mine. Unul dintre ei stă la mine de peste cinci luni și își manifestă în mod constant această dorință atât mie, cât și Claudiei și nu numai, atât tuturor autorităților (…) Băiatul are 10 ani, acea hotărâre în care s-a stabilit ca băiatul să stea la Claudia s-a dat acum șapte ani de zile, altele erau nevoile copiilor când aveau trei, respectiv șapte ani jumate, altele sunt acum (…) Băiatul își dorește școală, eu îmi doresc școală (…) Am rugat-o pe Claudia să-și dea acordul pentru înscrierea copilului la școală, de asta am și venit în instanță, să ne ajute să înscriem copilul la școală”, a declarat Gabi Bădălău pentru Ştirile Antena Stars.

Afaceristul spune că a încercat să își înscrie fiul la școală

Gabi Bădălău a vorbit și despre demersurile făcute pentru înscrierea fiului său la școală. Acesta a declarat că a mers împreună cu băiatul la unitatea de învățământ și a susținut că minorul nu dorește să locuiască în Constanța.

Omul de afaceri a afirmat că aceasta a fost a cincea încercare de a-l duce pe copil la școală și a precizat că băiatul își dorește să urmeze cursurile școlare.

Mesajul transmis Claudiei Pătrășcanu

În declarațiile sale, Gabi Bădălău a făcut referire și la relația cu cei doi copii, dar și la ordinul de protecție solicitat de Claudia Pătrășcanu.

„Ieri am fost cu el și a fost a cincea oară când am încercat, când l-am dus la școală, copilul refuză să stea la mamă în Constanța, copilul vrea la școală și clar, eu îmi doresc foarte mult lucrul ăsta (…) Nu cred că e niciun capăt de țară că un copil își dorește să petreacă timp cu tatăl lui (…) Referitor la acel ordin, mi-e greu să comentez, pentru că mă lovesc de șapte, opt ani de toate anomaliile, toate răutățile din partea Claudiei. Sunt convins că o să se rezolve, că am probe în acest sens (…) Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate (…) O rog pe această cale să se gândească la copii, la viitorul lor, la traumele prin care copiii noștri trec”, a mai spus omul de afaceri.

CITEŞTE ŞI: Gabi Bădălău, prima reacție după ce Claudia Pătrășcanu a cerut să fie decăzut din drepturile părintești: ”S-a umplut paharul!”

Gabi Bădălău, apariție neașteptată alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu! Unde au mers împreună

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cu ce probleme se confruntă Iustina Loghin, înainte de botezul lui Milan: ”Încerc să nu mă stresez”
Cu ce probleme se confruntă Iustina Loghin, înainte de botezul lui Milan: ”Încerc să nu mă stresez”
Paula Seling, cerută în căsătorie! Cum a început povestea de dragoste dintre artistă și Alexandru Gorgos
Paula Seling, cerută în căsătorie! Cum a început povestea de dragoste dintre artistă și Alexandru Gorgos
Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi
Daniela Pană a primit pozele făcute cu telefonul producției, la Insula Iubirii. Detaliul observat într-un selfie. Acum totul e clar: adevărul despre Remi
Gina Pistol, dezvăluiri din bucătărie. Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu
Gina Pistol, dezvăluiri din bucătărie. Preparatul care nu lipsește niciodată din meniu
Oana Ioniță vrea să ia numai note de 10! Cum se descurcă la trei masterate în paralel
Oana Ioniță vrea să ia numai note de 10! Cum se descurcă la trei masterate în paralel
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
Prosport.ro
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
Click.ro
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Gandul.ro
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.