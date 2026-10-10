Minoră dispărută în Sectorul 4 din Capitală! A fost emis mesaj RO-Alert

Minoră dispărută în Sectorul 4 din Capitală! A fost emis mesaj RO-Alert
O fată de 14 ani a dispărut / Sursa foto: Poliția Română
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O adolescentă din Sectorul 4 al Capitalei este căutată de polițiști, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a atrage atenția populației și a obține informații care ar putea ajuta la găsirea fetei.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, Daria-Maria Buzica a plecat de la o adresă din Sectorul 4 în cursul zilei de 8 octombrie 2026. Cum minora nu a revenit la domiciliu, dispariția a fost semnalată autorităților, iar polițiștii au început căutările. Fata a fost dată în urmărire la nivel național.

Fata de 14 ani este căutată de poliție

Adolescenta are aproximativ 1,62 metri înălțime, o constituție atletică, părul șaten, lung și închis la culoare, ochii căprui și fața rotundă. Un semn distinctiv care ar putea ajuta la identificarea ei este o aluniță aflată în apropierea ochiului drept.

În momentul în care a plecat de acasă, Daria-Maria purta o cămașă bleu și blugi albaștri. În picioare avea o pereche de adidași albi.

În urma dispariției adolescentei, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a informa populația și a solicita sprijinul cetățenilor în găsirea minorei. Alerta a fost transmisă pentru a atrage atenția asupra cazului și pentru a facilita identificarea rapidă a fetei.

RO-Alert pentru dispariția fetei de 14 ani

Polițiștii fac apel la persoanele care au văzut-o pe adolescentă sau care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla să anunțe imediat autoritățile. Orice detaliu poate fi important pentru identificarea și găsirea minorei. Cei care pot ajuta la clarificarea dispariției sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112.

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