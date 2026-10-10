A fost arestat un suspect în cazul uciderii esteticianului Alexander Aslani. Informații de ultimă oră din Spania

A fost arestat un suspect în cazul uciderii esteticianului Alexander Aslani. Informații de ultimă oră din Spania
Alexander Aslani. Sursa Colaj CANCAN
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Răsturnare de situație în cazul crimei care a îngrozit Marbella! Un suedez de numai 18 ani a fost arestat, fiind suspectat că l-a ucis pe chirurgul estetician Alexander Aslani, chiar în clinica de lux a medicului.

Germanul de 57 de ani a fost împușcat de mai multe ori în cap, în plină zi, iar atacatorul a dispărut imediat după execuție. Acum, anchetatorii încearcă să afle ce l-ar fi împins pe tânăr să comită atacul și dacă în spatele crimei se ascundea un plan pus la cale de altcineva.

Noi detalii despre crima din Marbella!

Detaliile apărute după arestare ridică noi semne de întrebare! Suspectul nu locuia în zona Marbella, ci era cazat într-un apartament închiriat prin Airbnb, în stațiunea Benalmádena, la aproximativ 35 de minute de mers cu mașina de locul crimei. Mai mult, acesta ar fi intenționat să părăsească Spania în momentul în care a fost prins. Tânărul urma să fie prezentat în fața instanței în weekend.

Alexander Aslani a fost ucis miercuri, 7 octombrie, în clinica Cirumed din Marbella, centrul medical pe care îl fondase și în care își desfășura activitatea. Atacul s-a produs cu puțin înainte de ora 18:00, în zona rezidențială Real Panorama.

Un bărbat cu fața acoperită ar fi intrat în clinică și ar fi tras de mai multe ori în capul chirurgului, de la mică distanță. În unitatea medicală se aflau și alte persoane în momentul atacului, iar apelurile la serviciile de urgență au declanșat intervenția polițiștilor și a echipajelor medicale.

Salvatorii l-au găsit pe medic cu răni grave provocate de gloanțe. Au încercat să-i salveze viața, însă nu au mai putut schimba deznodământul. Alexander Aslani a murit la scurt timp, iar trupul său a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Málaga pentru autopsie.

Un tânăr de 18 ani a fost arestat

După atac, presupusul autor a ieșit repede din clinică, apoi ar fi plecat pe un scuter Yamaha de tip maxi, parcat în fața clădirii. Modul în care a dispărut de la locul crimei a devenit unul dintre punctele importante ale anchetei.

În plus, relatările din presa spaniolă au indicat posibilitatea existenței unui complice, care ar fi părăsit zona într-un Audi de culoare închisă. Polițiștii trebuie să stabilească dacă această persoană are legătură cu atacul și dacă tânărul arestat ar fi beneficiat de ajutor înainte sau după comiterea faptei. Autoritățile spaniole au confirmat arestarea joi, la mai puțin de 24 de ore de la crimă.

„Un bărbat în vârstă de 18 ani a fost arestat chiar acum, fiind suspectat că este autorul omorului comis miercuri seara, în Marbella”, au anunțat oamenii legii.

Alexander Aslani

Alexander Aslani. Sursa Social Media

Un alt detaliu care complică dosarul este legat de presupusele amenințări pe care Alexander Aslani le-ar fi primit înainte de a fi ucis. Potrivit relatărilor din presa spaniolă, anchetatorii iau în calcul și posibilitatea unui conflict legat de activitatea profesională a medicului.

Una dintre ipotezele vehiculate este că atacul ar fi putut avea legătură cu un client nemulțumit de o intervenție estetică. Deocamdată, însă, autoritățile nu au confirmat oficial acest motiv și nici nu au stabilit o legătură directă între presupusele amenințări și asasinat.

În spațiul public au apărut și afirmații potrivit cărora tânărul suedez ar fi de origine africană. Acest detaliu nu a fost confirmat de poliție și nu reprezintă o probă privind implicarea sa în crimă. Ancheta se concentrează asupra faptelor, a eventualilor complici și a motivului atacului.

Cine era Alexander Aslani, chirurgul ucis la 57 de ani

Alexander Aslani era un chirurg plastician de origine germană, cunoscut în Marbella pentru activitatea sa în domeniul esteticii. Acesta fondase clinica Cirumed cu mai bine de zece ani în urmă și avea peste 200.000 de urmăritori pe Instagram.

Centrul medical era unul de lux, dotat cu două săli de operație și opt spații de cazare pentru pacienți. Înainte de a-și dezvolta propria clinică, Aslani a condus departamente de chirurgie plastică la spitalele Quirón din Málaga și Marbella, între 2008 și 2018.

VEZI ȘI: Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul morții esteticianului Alexander Aslani. O familie extrem de influentă ar putea fi în spatele asasinatului?

Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat

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