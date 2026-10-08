Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul morții esteticianului Alexander Aslani. O familie extrem de influentă ar putea fi în spatele asasinatului?

Anchetatorii spanioli iau în calcul o posibilă răzbunare în cazul asasinării chirurgului estetician Alexander Aslani, împușcat mortal în propria clinică din Marbella. Potrivit presei locale, în spatele crimei s-ar putea afla familia unei persoane foarte bogate din America de Sud, care ar fi murit în timpul unei intervenții chirurgicale efectuate de medic.

O posibilă crimă la comandă, motivată de moartea unui pacient, este principala ipoteză analizată de anchetatorii spanioli, potrivit informațiilor publicate de 101TV.

Publicația susține că familia unei persoane înstărite din America de Sud, decedată în timpul unei operații, ar fi putut angaja doi asasini pentru a se răzbuna pe chirurg.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de Poliția Națională spaniolă și nici nu este clar în acest moment cine ar fi presupusul pacient. Nu se știe nici când ar fi avut loc intervenția chirurgicală sau ce complicații ar fi provocat decesul.

O posibilă răzbunare după o operație estetică

Potrivit sursei citate, anchetatorii verifică dacă moartea chirurgului a fost rezultatul unei răzbunări pentru o intervenție estetică încheiată tragic.

Aceeași ipoteză este relatată și de publicația britanică The Sun, care scrie că detectivii investighează posibilitatea ca atacul să fi fost comandat de apropiații unui pacient sud-american foarte bogat.

Sursele citate nu precizează dacă persoana care ar fi murit în timpul operației era bărbat sau femeie și nici ce tip de procedură efectuase chirurgul.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul și posibilitatea unei reglări de conturi legate de criminalitatea organizată, în contextul mai multor atacuri armate înregistrate în provincia Malaga. Totuși, sursele polițienești citate de El País susțin că această variantă a fost, pentru moment, înlăturată.

Alexander Aslani a fost ucis miercuri

Alexander Aslani, în vârstă de 57 de ani, a fost împușcat miercuri, 7 octombrie, în clinica sa din Marbella.

Un individ îmbrăcat în negru, cu fața acoperită, a pătruns în unitatea medicală și a tras mai multe focuri de armă asupra chirurgului. Atacul s-a produs în cursul după-amiezii, în timp ce în clinică se aflau și alte persoane.

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, agresorul a fugit de la locul crimei pe o motocicletă. Există informații potrivit cărora ar fi fost ajutat de un complice. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl stabilizeze pe chirurg, dar rănile provocate de împușcături i-au fost fatale.

Chirurgul avea pacienți bogați din întreaga lume

Alexander Aslani era un chirurg plastician cunoscut internațional, specializat în remodelare corporală, în special în intervenții de augmentare a feselor, cunoscute sub denumirea de Brazilian Butt Lift (BBL).

De-a lungul carierei, medicul a efectuat mii de operații și a atras la Marbella pacienți din peste 40 de țări. Printre aceștia se numărau persoane cu venituri foarte mari, inclusiv celebrități și modele, potrivit informațiilor prezentate de clinica sa.

Înainte de a-și deschide propria clinică, Aslani a condus departamentele de chirurgie plastică ale spitalelor Quirón din Málaga și Marbella, între 2008 și 2018.

Medicul era căsătorit cu Jeannine Aslani, care lucra la rândul său în cadrul clinicii, în calitate de directoare a departamentului de asistență medicală.

CITEȘTE ȘI:

Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat

Ana Mocanu, o nouă intervenție estetică. La ce procedură a apelat concurenta de la Asia Express 2026