Cât încasează lunar Elena Mateescu, șefa ANM de peste 10 ani, și ce scrie în declarația ei de avere

Cât încasează lunar Elena Mateescu, șefa ANM de peste 10 ani, și ce scrie în declarația ei de avere
Elena Mateescu
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Elena Mateescu conduce Administrația Națională de Meteorologie din decembrie 2016 și este unul dintre cei mai longevivi directori ai instituției. În vârstă de 62 de ani, aceasta și-a construit întreaga carieră profesională în cadrul ANM, unde activează încă din 1990, după absolvirea Facultății de Agronomie din București.

Potrivit CV-ului oficial, și-a început activitatea ca inginer agronom și cercetător, specializându-se în domeniul agrometeorologiei. Ulterior, a coordonat Laboratorul de Agrometeorologie, a ocupat funcția de director executiv al instituției în perioada 2011-2016, iar din decembrie 2016 a fost numită director general al ANM.

Ce scrie în declarația de avere a Elenei Mateescu

De-a lungul carierei, Elena Mateescu a reprezentat România în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale și a fost implicată în numeroase proiecte naționale și europene din domeniul meteorologiei și schimbărilor climatice.

Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2026, șefa ANM deține două apartamente în București. Primul are o suprafață de 59 de metri pătrați și a fost cumpărat în 1992, iar cel de-al doilea are 57 de metri pătrați și a fost achiziționat în 2022. În document mai figurează un autoturism Fiat Tipo fabricat în 2016, precum și economii de peste 343.000 de lei și aproximativ 3.100 de euro în conturi bancare.

Cât încasează lunar şefa ANM

În ceea ce privește veniturile, Elena Mateescu a declarat pentru funcția de director general al Administrației Naționale de Meteorologie un venit anual de 269.402 lei. Raportat la cele 12 luni ale anului, salariul încasat ajunge la aproximativ 22.450 de lei pe lună, notează G4Media. Suma o plasează printre cei mai bine remunerați șefi de instituții publice din subordinea Ministerului Mediului.

Pe lângă activitatea de la ANM, Elena Mateescu este membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a desfășurat activitate didactică în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Numele său este asociat de aproape un deceniu cu cele mai importante avertizări meteorologice din România, fiind una dintre cele mai cunoscute voci din domeniul meteorologiei la nivel național.

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