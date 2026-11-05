Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?

Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Trebuie să descoperi care este cifra lipsă din seria: 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Crezi că reușești să te incadrezi în cele 60 de secunde? Dacă da, spor la treabă!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a își crește nivelul de IQ. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

TEST IQ: Cât este X din seria: 4, 5, 8, 3, X, 7, 8

Deci, ai găsit răspunsul la această ghicitoare? Felicitări dacă ai găsit valoarea lui X! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 130. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

REZOLVARE: Aparent, cifrele din această serie sunt alandala, fără nicio legătură una cu alta. Un geniu, însă, poate realiza faptul că aceste cifre reprezintă, de fapt, numărul literelor zilelor săptămânii.

  • luni – 4 litere
  • marți – 5 litere
  • miercuri – 8 litere
  • joi – 3 litere
  • vineri – 6 litere
  • sâmbătă – 7 litere
  • duminică – 8 litere
  • Drept urmare, x = 6

Test de inteligență/ sursă foto: social media

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

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