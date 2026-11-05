Cum s-a schimbat viața lui Alice Peneacă după divorțul de Bobby Păunescu. „Nu am regrete. Alegerile mele au fost sincere”

Alice Peneacă a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a început povestea de iubire cu Dragoș Caliminte, dar și cum se descurcă în rolul de mămică. După divorțul de Bobby Păunescu, modelul a dispărut complet din lumea mondenă și și-a schimbat viața. Se pare că a lăsat definitiv trecutul în urmă.

Alice Peneacă a mărturisit că a simțit încă din prima clipă în care l-a văzut pe Dragoș Caliminte că el este bărbatul vieții ei, iar timpul i-a demonstrat că nu s-a înșelat. Modelul internațional a spus că soțul său este un tată extraordinar și că Dumnezeu i-a oferit chiar mai mult decât ar fi îndrăznit să spere.

„Eu și cu Dragoș suntem foarte norocoși și binecuvântați! Ne-am îndrăgostit din prima zi în care ne-am cunoscut și am fost amândoi foarte încrezători. Ne potrivim foarte bine și totul a mers natural, firesc. Este și un tată extraordinar și a fost implicat din prima clipă și cred că și asta a contribuit mult la fericirea și armonia noastră. Sunt foarte norocoasă, sunt conștientă de asta și Îi mulțumesc zilnic lui Dumnezeu că a fost atât de generos cu mine”, a declarat Alice pentru CANCAN.RO.

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Fosta soție a lui Bobby Păunescu a povestit și cum i s-a schimbat viața de când a devenit mămică. Alice a recunoscut că primii doi ani nu au fost chiar atât de roz și că au venit la pachet cu multă oboseală și numeroase provocări, însă a reușit să treacă peste toate.

„A fost destul de obositor în primii doi ani de când am devenit mamă, însă ulterior, odată ce a crescut cea mică, totul a devenit mai ușor. Ne-am putut odihni mai mult și asta a ajutat cu siguranță. Deci, oboseala mi s-a părut cel mai „dificil” lucru în creșterea celei mici” a mărturisit modelul.

Vedeta a recunoscut că, în ultimii ani, cariera a trecut pe plan secund și nu prea a mai avut timp să se ocupe de proiectele sale, însă acum se pregătește să revină în forță. Alice Peneacă și-a înscris fetița la grădiniță, iar Dragoș îi sare în ajutor ori de câte ori trebuie să plece din țară pentru proiectele de modeling.

„Acum este un pic mai simplu, fiindcă merge la grădiniță și programul de acolo îmi permite să mă ocup și de business-ul meu. În ceea ce privește cariera mea de modeling, aici mă ajută mult Dragoș, care stă mereu cu ea dacă este nevoie să plec din țară”, a spus Alice.

Nu se aștepta la așa ceva

Fosta soție a lui Bobby Păunescu a mărturisit că și-a dorit enorm un copil cu Dragoș Caliminte, iar dorința i s-a împlinit mai repede decât ar fi crezut. Vedeta nu regretă nicio decizie din trecut și a spus că tocmai alegerile făcute în urmă cu câțiva ani au ajutat-o să-și găsească, în sfârșit, fericirea.

„Amândoi ne-am dorit enorm un copil și a venit mai repede decât ne așteptam. Nu am regrete și nu cred că voi avea vreodată. Am făcut întotdeauna lucrurile din suflet și cu gânduri curate. Orice alegere am avut de făcut a fost sinceră, așa cum am simțit în momentul respectiv. Nu am de ce să regret nimic, fiindcă mă aflu într-un punct din viață în care mă simt foarte fericită și împlinită și cred că sunt aici datorită deciziilor luate în trecut”, a afirmat modelul.

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