Andrei Bordeianu s-a ridicat în picioare la două luni după accident: „Nu credeam că o să simt atâta fericire”

Andrei Bordeianu continuă procesul de recuperare după accidentul rutier în care a fost implicat la finalul lunii august. Influencerul a anunțat că s-a ridicat în picioare pentru prima dată după două luni petrecute atât la pat, cât și în scaun cu rotile.

După o perioadă lungă de recuperare, Andrei Bordeianu a făcut un progres important. Influencerul a reușit să se ridice din pat și să facă câțiva pași cu ajutorul unui cadru metalic, anunțând vestea pe rețelele sociale.

Andrei Bordeianu s-a ridicat în picioare pentru prima dată

Andrei Bordeianu a suferit răni grave la spate în urma accidentului rutier în care a fost implicat în luna august. După ce a petrecut următoarele luni în spital și acasă, la pat, influencerul a continuat recuperarea recomandată de medici.

Pentru prima dată în ultimele două luni, acesta s-a ridicat în picioare. Andrei Bordeianu a făcut câțiva pași cu ajutorul unui cadru metalic și a împărtășit momentul cu urmăritorii săi din mediul online.

„M-am ridicat din pat! E una dintre cele mai bune zile din viaţa mea! Nu credeam că o să simt atâta fericire, Doamne, să pot călca din nou. Dumnezeu e cel mai bun.” a scris Andrei Bordeianu, pe TikTok.

Recuperarea influencerului continuă

Recuperarea lui Andrei Bordeianu este în desfășurare, iar fiecare progres este important în procesul prin care trece. După ce a reușit să stea în șezut, influencerul s-a ridicat recent în picioare pentru prima dată de la accident.

Acesta a transmis că este bucuros de evoluția pe care o are și că privește cu încredere perioada de recuperare care urmează.

Cum a ajuns la pat după accident

Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier grav la finalul lunii august, în București, în zona de nord a Capitalei. O șoferiță ar fi ieșit cu mașina dintr-o curte și nu s-ar fi asigurat, lovindu-l în timp ce acesta conducea o motocicletă.

În urma impactului, influencerul a suferit răni grave și a fost transportat în stare critică la spital. De atunci, acesta urmează un proces complex de recuperare, iar starea lui de sănătate se îmbunătățeşte treptat.

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