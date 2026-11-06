Soția lui Iustin Petrescu s-a gândit să-și pună capăt zilelor? Mărturisiri cutremurătoare despre perioada care a împins-o să plece din România

Soția lui Iustin Petrescu a făcut publice detalii dureroase despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În urma unor comentarii apărute pe rețelele de socializare, femeia a simțit nevoia să clarifice anumite informații despre trecutul ei și despre deciziile radicale pe care le-a luat înainte de a-și schimba complet viața.

Totul a pornit după ce o postare de-a sa a atras atenția internauților și a fost distribuită în mai multe grupuri de Facebook. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre comentariile primite s-a numărat și o acuzație potrivit căreia și-ar fi abandonat pisicile. Afirmația a determinat-o să vină cu explicații și să vorbească despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Ce declarații a făcut soția lui Iustin Petrescu

Hara a explicat că plecarea sa nu a însemnat abandonarea animalelor, ci renunțarea la aproape tot ceea ce construise până atunci în România. Înainte de această schimbare, avea un loc de muncă, eleve, prieteni, o locuință și un stil de viață confortabil. Cu toate acestea, în spatele aparențelor unei vieți obișnuite se ascundea o suferință despre care nu a vorbit până acum în detaliu.

Potrivit celor povestite, decizia de a lăsa în urmă mediul în care trăia a fost influențată de o stare emoțională extrem de dificilă. Ajunsese într-un punct în care simpla ieșire din casă era însoțită de gânduri legate de propria moarte. Ideea de a nu mai continua să trăiască devenise o prezență constantă în viața sa, iar acest lucru arată cât de gravă era situația prin care trecea.

„De fiecare dată când am activitate pe cont, mă întreb ce n-am mai făcut. Postarea mea a stârnit niște reacții și a fost distribuită pe câteva grupuri de Facebook. Și, da, au început discuțiile și, printre altele, am văzut că cineva a spus că mi-am abandonat pisicile. Nu mi-am abandonat pisicile. Am abandonat multe locuri, mi-am abandonat jobul, elevele, prietenii, casa, viața confortabilă pe care o aveam în România. Mai puțin faptul că, de fiecare dată când ieșeam din casă, mă gândeam că poate ar fi mai bine să-mi pun capăt zilelor decât să mai continui să trăiesc.”, a spus Hara în mediul online.

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