Revelionul costă tot mai mult la munte. Orașele care au rămas la prețuri normale

Românii care își doresc să petreacă noaptea dintre ani într-o stațiune montană trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar decât în sezoanele anterioare. Pe lângă tarifele ridicate, mulți hotelieri și proprietari de pensiuni condiționează rezervările de achiziționarea unor pachete de mai multe nopți.

O analiză realizată de HotelRevenue.ro, pe baza ofertelor a 946 de hoteluri și pensiuni din 64 de destinații turistice din România, arată că Revelionul 2026-2027 vine cu prețuri semnificativ mai mari în stațiunile montane. În multe cazuri, turiștii care caută doar o noapte de cazare se lovesc de disponibilitate redusă sau de obligativitatea rezervării unor sejururi extinse.

Puține hoteluri acceptă rezervări pentru o singură noapte de Revelion

Cea mai mare provocare pentru cei care plănuiesc o escapadă scurtă de Anul Nou este găsirea unei unități care să accepte rezervarea unei singure nopți. Din cele 75 de hoteluri și pensiuni montane care aveau tarife disponibile pentru luna decembrie, doar 11 permiteau rezervarea exclusiv pentru noaptea de Revelion.

Majoritatea operatorilor din turism au ales să comercializeze pachete de trei sau patru nopți, o practică întâlnită frecvent în stațiunile cu cerere ridicată. În unele situații, locurile dedicate sejururilor scurte erau deja epuizate.

Diferențele de preț sunt considerabile. Pentru hotelurile care au permis o comparație directă, costul unei nopți de Revelion a fost cu 93% mai mare decât cel practicat într-un weekend obișnuit din decembrie. Astfel, o cameră dublă care costă aproximativ 500 de lei într-o sâmbătă obișnuită poate ajunge la aproape 1.000 de lei în noaptea dintre ani.

Marile orașe oferă alternative mai accesibile

În contrast cu situația din stațiunile montane, hotelurile din marile orașe au adoptat o politică tarifară mult mai moderată. Potrivit barometrului, 55% dintre hotelurile urbane analizate au păstrat pentru 31 decembrie aceleași prețuri practicate într-un weekend normal din luna decembrie.

Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Suceava și Arad se numără printre orașele unde diferențele de tarif au fost practic inexistente. Nici Bucureștiul nu înregistrează majorări importante, tariful median pentru Revelion fiind cu doar 9% mai mare decât într-o sâmbătă obișnuită.

Există însă și excepții. La Sibiu, una dintre cele mai populare destinații urbane de iarnă, prețurile pentru noaptea de Revelion au fost cu 72% mai mari. În Mamaia, acolo unde unitățile hoteliere deschise în extrasezon sunt puține, creșterea mediană a ajuns la 59%, alimentată și de ofertele care includ mese festive.

Un caz aparte este Craiova, unde tarifele de Revelion sunt, surprinzător, cu 18% mai mici decât cele practicate în weekendurile aglomerate din decembrie. Explicația este legată de succesul Târgului de Crăciun, care atrage un număr atât de mare de vizitatori încât împinge prețurile la cazare peste nivelul înregistrat de Anul Nou.

Ianuarie, mai scump decât decembrie în stațiunile montane

Datele arată că cea mai costisitoare perioadă a sezonului rece la munte nu este luna decembrie, ci ianuarie. Odată cu funcționarea completă a domeniilor schiabile și cu vacanțele școlare, cererea crește considerabil, notează Libertatea.

La nivel național, prețul mediu al unei nopți de cazare în stațiunile montane urcă de la 540 de lei în noiembrie la 765 de lei în ianuarie, ceea ce înseamnă o creștere de 42%.

Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă destinație turistică de iarnă din România. Costul mediu al unei camere duble ajunge la 1.335 de lei pe noapte în ianuarie 2027. În Sinaia, media ajunge la 645 de lei pe noapte, iar în Predeal la 455 de lei.

Creșteri importante sunt observate și în stațiunile balneare. La Băile Felix, tariful mediu depășește 730 de lei pe noapte în ianuarie, în timp ce la Sovata se apropie de 680 de lei.

În schimb, hotelurile din marile orașe afișează o stabilitate mai mare. Media tarifelor rămâne în jurul valorilor de 435-450 de lei pe noapte pe parcursul întregii ierni, cu variații reduse de la o lună la alta.

Reducerile de ultim moment sunt rare

Analiza evoluției tarifelor între octombrie și începutul lunii noiembrie indică faptul că hotelierii modifică rareori prețurile după publicarea ofertelor. Din peste 8.200 de nopți de cazare monitorizate, 74% aveau exact același tarif ca în urmă cu trei săptămâni.

Majorările au fost observate în doar 12% dintre cazuri, iar reducerile în 14%. Tendința este valabilă și pentru perioada Revelionului, unde aproape două treimi dintre tarife au rămas neschimbate.

Datele sugerează că strategia de a aștepta oferte last minute are șanse reduse de succes, în special în stațiunile montane. În același timp, rezervările foarte timpurii nu garantează întotdeauna economii semnificative, deoarece mulți operatori preferă să mențină aceeași grilă de preț până aproape de data sejurului.

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