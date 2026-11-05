Doliu la ISU Timiș! Cristian Dragomir a murit la 49 de ani

Doliu în rândul pompierilor din Timiș! Plutonierul adjutant șef Cristian Vasile Dragomir s-a stins din viață la vârsta de numai 49 de ani. De ceva timp, pompierul din Lugoj lupta cu o boală grea, care i-a adus în cele din urmă sfârșitul. Luna trecută, colegii săi au lansat chiar și un apel umanitar pentru acesta, încercând să strângă bani pentru a-l ajuta, însă totul a fost în zadar.

Cristian Vasile Dragomir și-a dedicat 20 de ani meseriei de pompier. Acesta lucra în cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj din 1 septembrie 2006 și a participat la numeroase misiuni de salvare. Din păcate, destinul acestuia a fost frânt de boală grea. Deși urmase tratamente de specialitate în Turcia, în cele din urmă nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta. Vestea tristă a decesului a fost transmisă de colegii săi.

„Cu inima îndurerată, ne luăm rămas-bun de la dragul nostru coleg, camarad și prieten, plutonier adjutant șef Cristian Vasile DRAGOMIR. Dispariția sa după o luptă grea și nedreaptă cu o boală nemiloasă lasă în urmă o tăcere adâncă în rândurile celor care i-au fost alături. Felul său de a fi și dăruirea de care a dat dovadă nu vor fi uitate niciodată. Odihnește-te în pace, camarade! Transmitem întreaga noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe familiei greu încercate!”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Apel umanitar pentru Cristian Vasile Dragomir

Cristian Vasile Dragomir a încercat să lupte cu boala de care suferea. Pompierul urmase tratamente de specialitate în Turcia, iar mai apoi a fost internat la Centrul Medical OncoHelp din Timișoara, unde continua să primească îngrijiri medicale.

La începutul lunii octombrie, colegii pompierului au lansat un apel umanitar în încercarea de a-și salva colegul. Atunci încă mai exista o speranță că bărbatul va ieși învingător în lupta cu boala.

„În fața unei astfel de încercări, solidaritatea noastră poate însemna speranță. Orice sprijin, oricât de mic, poate conta enorm pentru Cristian și familia sa”, transmiteau reprezentanții ISU Timiș.

Au fost făcute numeroase donații, însă totul a fost în zadar în cele din urmă. Plutonierul adjutant șef Cristian Vasile Dragomir s-a stins din viață la doar 49 de ani. Înmormântarea acestuia va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 13:00, la Cimitirul Ortodox din localitatea Boldur.

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