Doliu în Formula 1! Alan Jones, fostul campion mondial, a murit

Doliu în Formula 1! Alan Jones, fostul campion mondial, a murit
Alan Jones a murit
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Doliu în lumea sporturilor cu motor! Alan Jones, un legendar campion mondial de Formula 1, s-a stins din viață. Familia acestuia a anunțat decesul, precizând că pilotul a murit în urma unei lungi suferințe cauzată de o boală. De-a lungul carierei sale, în Formula 1, Alan Jones a adunat 116 starturi, 12 victorii, 24 de clasări pe podium, șase pole position-uri, 13 cele mai rapide tururi și un titlu mondial.

Alan Jones, primul campion mondial de Formula 1 din istoria echipei Williams și unul dintre cei mai emblematici piloți, a murit la vârsta de 80 de ani. Se pare că acesta a fost răpus de o boală grea. Alan Jones s-a retras din industrie în anul 2002, la 55 de ani.  Familia fostului pilot a anunțat decesul, iar soția a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia.

„Suntem extrem de îndurerați să anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru Alan. El va fi profund regretat și își vor aminti cu drag de el cei mai apropiați, precum și numeroșii fani pentru al căror sprijin a fost întotdeauna recunoscător. Alan și-a dedicat viața sporturilor cu motor, construind o moștenire care va trăi prin nenumărații oameni pe care i-a atins de-a lungul drumului.

Prin realizările sale, pasiunea și caracterul său inconfundabil, atât pe pistă, cât și în afara ei, Alan a lăsat o amprentă de durată asupra sportului, atât la nivel național, cât și pe glob. Ca familie, am dori să profităm de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor celor care au făcut parte din călătoria lui Alan, pentru mulții ani de prietenie, dragoste și sprijin. A fost incredibil de norocos să aibă atât de mulți oameni minunați în jurul lui”, a declarat soția sa, Amanda.

Alan Jones a murit /Foto: formula1.com

Alan Jones, capion mondial de Formula 1

Alan Jones a intrat în istoria Formulei 1 în 1980, când a câștigat titlul mondial la volanul unui monopost Williams. El a devenit astfel al doilea australian campion mondial, după Sir Jack Brabham. De-a lungul carierei sale, pilotul a avut numeroase realizări.

Acesta a debutat în Formula 1 la Marele Premiu al Spaniei din 1975. După doi ani de la debut a venit și primul lui titlu important, în Marele Premiu al Austriei, la volanul unui monopost al echipei din coada clasamentului. După această victorie și un loc trei la Monza, Alan Jones s-a transferat la Williams pentru sezonul 1978. Prima victorie pentru noua sa formație a fost obținută în Marele Premiu al Germaniei din 1979.

Alan Jones s-a bucurat de cel mai mare succes al carierei sale în anul 1980, când cu patru victorii și încă cinci prezențe pe podium a devenit primul australian campion mondial. Pilotul s-a retras din Formula 1 în anul 1981.

După încheierea capitolului Formula 1, Alan Jones a obținut în anul 1978 titlul în seria de mașini sport Can-Am, iar în 1983 a terminat pe locul trei în singura sa cursă din IndyCar. Deși și-a încheiat carierea, Alan Jones nu s-a îndepărtat de lumea sportului pe care îl iubea și a rămas prezent în paddock-ul F1 ca și comentator de televiziune și comisar de cursă.

 

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