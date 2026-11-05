Afecțiunea rară de care suferă Maria Avram de la Insula Iubirii. A ajuns de urgență pe masa de operație!

Afecțiunea rară de care suferă Maria Avram de la Insula Iubirii. A ajuns de urgență pe masa de operație!
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Maria Avram, dignosticată cu o afecțiune rară /Foto: Instagram
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Probleme grave de sănătate pentru Maria Avram! Fosta concurentă Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație, după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune rară. Imediat după ce și-a revenit din anestezia generală, aceasta și-a anunțat fanii din mediul online că este bine și a dat mai multe detalii despre afecțiunea cu care a fost diagnosticată. Pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii urmează acum o perioadă grea de recuperare. 

După ce a scăpat de pericol, Maria Avram a dat mai multe detalii despre problemele cu care s-a confruntat. Se pare că pentru aceasta, mâncatul sau băutul de lichide deveniseră aproape imposibile. Atunci când a văzut că nu mai poate înghiți aproape deloc, fosta concurentă Insula Iubirii a mers de urgență la medic. Aceasta a fost diagnosticată cu o afecțiune rară numită acalazia esofagiană.

Concret, această afecțiune înseamnă că mușchiul dintre esofag și stomac (sfincterul esofagian inferior) nu se mai relaxează corespunzător, iar esofagul își pierde capacitatea normală de a împinge mâncarea și lichidele către stomac.

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„O nouă provocare, o nouă lecție de viață și încă un motiv să fiu recunoscătoare! Astăzi, vreau să împărtășesc cu voi o experiență personală, despre care poate mulți nu ați auzit până acum. Am fost diagnosticată cu ACALAZIE ESOFAGIANĂ, o afecțiune rară care afectează esofagul și capacitatea de a înghiți normal.

Pe înțelesul tuturor, acalazia apare atunci când mușchiul dintre esofag și stomac nu se mai relaxează corespunzător, iar alimentele și chiar lichidele nu mai pot ajunge cu ușurință în stomac. Am ajuns în punctul în care înghițitul devenise extrem de dificil, uneori aproape imposibil. Un lucru atât de simplu pentru majoritatea oamenilor, precum mâncatul sau băutul apei, devenise pentru mine o adevărată provocare”, a scris Maria Avram, în mediul online.

Maria Avram, dignosticată cu o afecțiune rară /Foto: Instagram

Pentru Maria Avram urmează o perioadă grea de recuperare

Intervenția la care a fost supusă Maria Avram a avut succes, însă pentru aceasta greul abia acum începe. Pentru blondină urmează o perioadă de recuperare, iar doctorul se pare că i-a interzis numeroase lucruri. De asemenea, fosta concurentă la Insula Iubirii a mai spus că deși intervenția a avut succes trebuie să revină la control peste o lună pentru a vedea dacă problema s-a rezolvat în totalitate sau dacă mai este nevoie de o nouă intervenție.

„M-am trezit, încă puțin amețită. Intervenția nu a fost chiar atât de rapidă pe cât speram, dar cel mai important este că am trecut cu bine peste ea și că acum sunt pe drumul spre recuperare. În schimb, eu am o mică problemă cu domnul doctor.

Se pare că are o listă întreagă de lucruri pe care NU am voie să le fac. Iar eu, care nu prea știu să stau cuminte, trebuie să învăț ce înseamnă să stau cuminte. Gluma-i glumă, dar sănătatea este pe primul loc! Așa că, de data asta, promit să fiu o pacientă ascultătoare… până îmi revin puterile”, a mai spus Maria Avram.

 

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Foto: Instagram

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