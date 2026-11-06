Opa! David Popovici a venit la antrenament cu un Porsche 718 Spyder RS, dar nu cel argintiu!

Noutăți la „garderoba” automobilistică a lui David Popovici, eroul înotului românesc! CANCAN.RO l-a observat într-o nouă bijuterie auto, un Porsche decapotabil de o culoare tulbure, puțin gri, puțin maronie, cum sunt apele din sportul românesc. David și mașina arată senzațională și imaginile din galerie vor fi un deliciu atât pentru fanii lui David, cât și pentru cei care adoră mașinile puternice.

Dar mai întâi câteva date tehnice. 22 de ani, 1,91 m, 12 medalii de aur, de departe cel mai bun înotător născut până în prezent. Cât despre mașină, sigur, pe cine interesează, putem spune că are un motor de 4 litri și 500 de cai-putere, cam cât are și David Popovici când înoată. Altfel, lui David i-a mai crescut părul de la ultimele sale apariții, a revenit băiatul frumușel, adorabil (mai miră pe cineva că iubita lui, Taisia Nițuleasa, îl adoră?). Poartă o ținută sport, cu jeanși și un hanorac simplu. Își ia rucsacul cu echipament din portbagajul frontal al mașinii. probabil că lumea care vede pozele are impresia că s-a stricat ceva la mașină și David a ridicat capota să se uite la motor. Nici vorbă, mașinuța este ceva de vis, la doar 160.000 de euro. Din nou, băiatul face ce vrea cu banii lui, discuția asta s-a purtat și s-a închis, oricât de tare s-ar fi încruntat și scrâșnit anumiți jurnaliști.

Dacă e să vorbim despre mașini, David Popovici s-a mai afișat în vara asta și cu un Mercedes G Cabrio, unicat la noi în țară, o bestie pe care aparent David nu a cumpărat-o, ci doar a împrumutat-o de la un prieten. Așa prieteni să tot ai! La drept vorbind, cine nu are un vecin care îi împrumută o bormașină din aia adevărată, să bage niște dibluri în beton? De notat că David Popovici mai fusese văzul la volanul acestui Porsche, „bestia” din imagini, pe la finalul lui august, de către cei de la ProSport, care au scris despre noua mașinuță a lui David AICI.

În ce privește viața personală, relația lui David cu Taisia Nițuleasa, deși nu e foarte mediatizată, pe fondul discreției amândurora, nu pare să fi suferit modificări. Sigur, ne amintim momentele delicioase cu sărutul acestor tineri frumoși după ce David a mai luat un aur la Paris, acum două luni. Le urăm cât mai multe astfel de evenimente plăcute!

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