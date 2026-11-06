Corneluș Dinu și soția, întâlnire melancolică la cafea. Cei doi devin tot mai atrăgători pe măsură ce trece timpul!

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Corneluș Dinu, fiul adoptiv al lui Cornel Dinu Senior, adică Mister, are o soție frumoasă și iubitoare. Sunt căsătoriți din 2011, au o fetiță și de atunci Corneluș s-a schimbat profund. A crescut, s-a împlinit, are și barbă, s-a mai potolit cu zburdălniciile tinereții și iese cu soția la terasă din când în când. Cu o astfel de ocazie au fost surprinși cei doi de CANCAN.RO, la o cafea în doi. Au îndurat frigul cu stoicism, au conversat puțin, dar Corneluș Dinu stă mai mult pe telefon, pradă adicției cu dopamină ieftină de Tik Tok. Sau poate citește evoluția cotațiilor la bursă și e panicat că se duc în cap companiile de AI, ca mai toată lumea bună în perioada aceasta.  

Doamna Alexandra, soția lui Corneluș, fostă prezentatoare TV la Dolce Sport, actualmente consoartă și parteneră de afaceri a lui Corneluș Dinu, are o privire melancolică. Asta până când Corneluș decide să-i arate ceva haios pe telefon, moment în care doamna Dinu Jr. se mai animează la față. În rest, se obosește folosind un device de vapat și își vede liniștită de cafea. Tihnă și bunăstare, precum niște boieri din vremuri de mult apuse.

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7 poze

Corneluș Dinu cu soția la terasă

Cornel Ștefan Dinu poartă o ținută foarte în tendințe, cu o jachetă de piele maro și ankle boots din piele întoarsă în aceeași culoare. Pe lângă asta, niște blugi gri și barba de sultan otoman. Soția sa e mai înfofolită decât el, cu o geacă neagră groasă și călduroasă. Nu au nimic care să sară în ochi, iar doamna Dinu Jr. are un machiaj discret. Din păcate mai e mult până la vară când o vom putea vedea (sperăm) din nou pe soția lui Corneluș cu ținute mai vaporoase, cum a apărut cu altă ocazie în CANCAN.RO, iar pozele delicioase cu doamna Alexandra sunt disponibile AICI.

„Mister” Cornel Dinu – tatăl lui Corneluș, marcat de pierderea soției

Cornel Dinu, tatăl lui Cornel Junior, are 77 de ani. Fostul mare fotbalist și antrenor mai face ocazional declarații publice, dar  s-a retras în mare parte din tumultul lumii fotbalului și iese tot mai rar din casă. Retragerea sa a fost pusă pe seama unei depresii profunde, provocate de moartea soției sale, în 2011. Aceasta s-a stins în urma unor complicații cauzate de diabet, boală care a chinuit-o ani la rând și care, în stadiul final, a dus inclusiv la amputarea picioarelor. Ce destin!

Corneluș Dinu cu soția la terasă

Cornel Dinu Junior, absolvent de Drept și om de afaceri în HORECA

Spre deosebire de tatăl său, Cornel Dinu Junior a preferat să stea departe de fotbal și de lumea sportului în general. A absolvit Facultatea de Drept din București, urmând același traseu academic ca părintele său, cunoscut pentru pasiunea față de dictonurile latine și pentru numeroasele sale cugetări. În locul terenului de fotbal, Juniorul a ales lumea afacerilor, orientându-se către domeniul HORECA. Împreună cu soția sa, acesta deține un bistro în incinta unui spital, dar și o firmă de catering care livrează mâncare în zonele bune ale Bucureștiului. Fostul „Corneluș” pare să fi lăsat definitiv în urmă perioada aparițiilor mondene, concentrându-se acum pe familie și pe afacerile pe care le dezvoltă alături de Alexandra.

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