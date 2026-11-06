David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor

David Pușcaș și-a întrerupt tratamentul și trece prin momente dificile. Fiul Luminiței Anghel cere ajutor din partea medicilor
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David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre problemele de sănătate cu care se confruntă! Tânărul vorbește despre diagnosticul de borderline, stările de furie și faptul că nu mai urmează niciun tratament. De ce a ajuns în această situație?

De ani buni, David Pușcaș trăiește departe de Luminița Anghel, iar relația dintre cei doi este în continuare una distantă. Tânărul susține că nu l-a mai căutat nimeni din familie, nici artista, nici sora lui, și mărturisește că încearcă să își construiască viața pe cont propriu, fără sprijinul celor apropiați.

Și-a întrerupt tratamentul și încearcă să facă față stărilor de furie: „Nu am pe nimeni care să mă ajute!”

Din păcate, lipsa sprijinului s-a resimțit și în ceea ce privește problemele sale de sănătate. David mărturisește că a rămas fără tratament și că încearcă să gestioneze singur stările de furie și problemele cu care se confruntă.

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David Pușcaș, dezamăgit de decizia mamei sale

David Puşcaş se confruntă cu probleme de sănătate

CANCAN: Cum ești?

David Puşcaş: Mulțumesc, bine. Fac TikTok, același lucru pe care îl fac de foarte multă vreme. Pe mine nu mă ajută nimeni, sunt la fel. Eu sunt singur pe lume, mereu am fost. Noroc cu TikTok-ul și cu comunitatea mea.

CANCAN: Din banii pe care îi faci poți să trăiești, să îți plătești toate cheltuielile?

David Puşcaş: Da, am reușit să îmi plătesc chiria luna aceasta. Comunitatea nu mă lasă niciodată, lumea mă iubește pe TikTok. Mai am de plătit întreținerea. Eu, în afară de TikTok, nu mai fac nimic, absolut nimic.

CANCAN: Cam câți bani faci?

David Puşcaş: Depinde cât de mult îmi doresc eu să fac bani. Depinde de mine, cât stau, cât mă implic. Reușesc să mă descurc. Stau seara și ies pe la ora 5 dimineața.

CANCAN: Cu sora ta, Luminița, ai mai vorbit?

David Puşcaş: Nu, nu. Sunt și într-o stare proastă acum.

CANCAN: Ce ai? Ce s-a întâmplat?

David Puşcaş: Sunt nervos. Am probleme cu nervii, cu furia, dar încerc să mi le potolesc cu ce pot. Am și borderline. Încerc să fiu OK.

CANCAN: Mai urmezi vreun tratament?

David Puşcaş: Nu. L-am oprit eu. Dacă nu am pe nimeni care să mă ajute, un medic sau pe cineva care să mă îndrume…

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