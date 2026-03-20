Cum face bani mama biologică a Măriucăi acum. David Pușcaș a văzut-o cu ochii lui

David Pușcaș revine în atenția publică cu o serie de declarații controversate despre situția în care se află mama biologică a Măriucăi, sora lui vitregă. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a văzut-o pe femeie în timp ce cerșea bani pe stradă.

David Pușcaș este fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Acesta a ajuns în familia artistei pe vremea când avea câțiva ani. Ulterior, în anul 2009, Luminița Anghel a luat în plasament o fetiță de la orfelinat, pe Măriuca, de care a avut grijă timp de 5 ani. Copila provenea dintr-o familia disfuncțională, avea probleme grave de sănătate, iar artista și-a asumat pe deplin creșterea ei. Timp de 4 ani, Angelica Constantin, mama biologică a Măriucăi, nu a dat niciun semn, însă ulterior a pornit un scandal public împotriva artistei.

Din ce face bani mama biologică a Măriucăi, fiica adoptivă a Luminiței Anghel

Femeia a pornit scandalul făcând mai multe mărturisiri jignitoare la adresa aristei. Ba că ar fi vrut să îi cumpere copilul, ba că nu are pretenții, dar că vrea să o vadă din când în când pe Măriuca. În cele din urmă, pentru a pune capăt presiunilor, Luminița Anghel a fost nevoită să renunțe la Măriuca din cauza mamei ei biologice.

În cadrul unui interviu, David Pușcaș susține că mama bilogică a Măriucăi nu s-ar fi interesat niciodată de soarta fetiței sale, iar apariția sa în calitate de părinte biologic – care își vrea copilul înapoi – ar fi fost o strategie prin care ar fi dorit să obțină bani de la Luminița Anghel, nicidecum din grijă pentru fiica ei, pe care aproape că nu o cunoștea. Acesta susține că recent a văzut-o pe femeie în timp ce cerșea bani în zona Pieței Unirii din București.

„Mama Măriucăi face exact ce face toată lumea aici… apăruse și ea să facă un ban. Nu a interesat-o niciodată de Măriuca, doar circ pe post pentru bani. Statul nu i-o dădea pe Măriuca mamei ei, că e bolnavă psihic, cerșește la Unirii, am văzut-o eu. Asta e mama Măriucăi. Niște oameni defavorizați, cu probleme”, a mai spus David Pușcaș.

