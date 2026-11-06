Câți bani cere Mihai Trăistariu pentru un concert de Revelion 2027. Suma nu este deloc mică

Câți bani cere Mihai Trăistariu pentru un concert de Revelion 2027. Suma nu este deloc mică
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Mihai Trăistariu și-a stabilit tariful pentru Revelion 2027 / Sursa foto: Social media
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Ne apropiem cu pași repezi de noul an. Astfel că, artiștii români și-au stabilit deja onorariile pentru care vor presta pe scenă în noaptea de Revelion 2027. Mihai Trăistariu se numără printre vedetele care au vorbit deschis despre planurile pentru noaptea dintre ani și sumele pe care le solicită pentru evenimentele din această perioadă.

De această dată, artistul va petrece Revelionul 2027 pe scenă, la Chișinău, în Republica Moldova. Alegerea marchează o schimbare față de anii trecuți, când obișnuia să susțină spectacole pe Valea Prahovei, în fața turiștilor veniți să întâmpine noul an.

Pentru show-ul din noaptea de Revelion, Mihai Trăistariu nu a modificat suma pe care o solicită, aceasta fiind de 1.500 de euro.

Artistul și-a asigurat deja primul contract în capitala Republicii Moldova, unde va cânta într-un restaurant. Pe lângă acest eveniment, cântărețul poartă discuții și pentru alte două sau trei apariții pe scenă, tot în Republica Moldova.

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„Anul acesta am ales altceva, am făcut o schimbare de decor… Nu mai cânt pe Valea Prahovei! Eu aveam în fiecare an, de 11 ani, concerte în lanț pe Valea Prahovei: la Predeal, Sinaia, Bușteni, toată zona aia, Azuga… Și le roteam. Aveam și în Brașov!

Dar anul acesta am primit mai multe oferte din țară și din străinătate și am zis că totuși m-am săturat să cânt în aceleași locuri. Am zis: «Hai, mă, să mai schimbăm ceva»! Și am ales să merg să cânt la Chișinău.

Mi-a convenit și prețul pe care mi l-au oferit. Prețul meu dintotdeauna de Revelion este de 1.500 de euro, acesta e tariful meu. Dar o să cânt mai multe programe și probabil o să mai leg cu 2-3 restaurante, că o să se adune ceva bănuți. Am ales Republica Moldova ca să mai schimb ceva, că mă plictisisem să cânt de atâția ani în același loc”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Artistul a avut venituri substanțiale în această vară / Sursa foto: Social media

Sezonul estival i-a adus artistului câștiguri de până la 60.000 de euro

Într-un interviu acordat în luna septembrie, cântărețul a vorbit și despre veniturile obținute pe parcursul verii, dezvăluind că încasările din activitățile muzicale și cele din domeniul turismului au ajuns la aproximativ 60.000 de euro.

„Din muzică și din turism am câștigat în acest sezon estival în jur de 60.000 de euro. Vreo 35.000 de euro din închiriat, că am șase garsoniere de trei stele, dar și un apartament de 4 stele. Și din cântat, că am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro.

Mi-a mers bine, dar am și muncit! În plus, umblu toată ziua prin oraș, ca să rezolv treburile cu firmele. Am și o școală de muzică, în Constanța. Muncă multă a fost, n-am stat o clipă. N-am dormit nopți la rând, banii nu se câștigă ușor”, afirma Mihai Trăistariu.

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