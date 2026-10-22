Coșmarul fără sfârșit din viața lui Mihai Trăistariu. Momente de groază pentru artist: „Nu mai puteam să dorm și să respir”

Coșmarul fără sfârșit din viața lui Mihai Trăistariu. Momente de groază pentru artist: „Nu mai puteam să dorm și să respir”
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Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri neașteptat despre perioada în care ajunsese să trăiască sub presiunea propriilor superstiții. Artistul a mărturisit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că își inventa zeci, poate chiar sute de reguli, de teamă că ar putea avea ghinion și că ar rata marile victorii. Soluția găsită de cântăreț pentru această „boală”. așa cum a numit-o chiar el, a fost una neașteptată!

Din dorința de a câștiga festivaluri impostante, precum Festivalul Mamaia, Cerbul de Aur sau Eurovision, Mihai Trăistariu a ajuns să lege gesuri banale de posibilitatea unui eșec. De la teama de pisici negre și canale până la reguli pe care trebuia să le respecte în câteva secunde, superstițiile îi acaparaseră viața. Artistul a povestit pentru CANCAN.RO cum a reușit să scape de ele și ce obicei a păstrat înainte de concerte.

Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre perioada în care superstițiile nu-i mai dădeau pace.

Mihai Trăistariu: „Îmi inventam superstiții până când nu mai puteam să dorm și să respir.”

Mihai Trăistariu a mărturisit pentru CANCAN.RO că și-a impus anumite reguli invetate chiar de el și uneori simțea că trebuia să facă anumite lucruri într-un interval foarte scurt de timp, pentru a evita ceea ce credea că ar putea fi un semn rău. Artistul a recunoscut că a ajuns într-un punct în care superstițiile îi afectau cu adevărat viața. Nu mai era vorba doar de un simplu ritual, ci despre o mulțime de mituri după care trăia pentru a nu atrage ghinionul.

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„Până pe la Eurovisionul din 2006, aveam 29 de ani. Am avut o groază de superstiții, multe dintre cele cunoscute.

Să nu calci pe un canal, că e ghinion, să nu vezi pisică neagră, să bați în lemn dacă ai zis ceva rău, dar să nu bați în masă, trebuie să bați într-un alt fel de lemn, sau tot felul de prostii din astea.

Plus că mi le inventam și eu, probabil din dorința de a câștiga lucruri, concursuri, festivaluri, să fiu cel mai bun pe la Festivalul Mamaia, la Cerbul de Aur, la Eurovision, unde am fost de mai multe ori. În dorința de a învinge și de pe la școală mi s-a inoculat ideea asta că superstițiile mă ajută și mi-am băgat în cap peste 50, poate chiar 100 de superstiții inventate de mine.

Adică îmi făceam ceva de genul: dacă n-ajung în 10 secunde la mașina aia de pe stradă, o să am ghinion. Sau dacă nu-mi deschid umbrela când nu știu ce, până așa că plouă, o să am ghinion.

Numai așa îmi băgam în cap și atunci executam chestia aia în timp record, ca să nu pățesc ceva.

Și lucrul ăsta m-a îmbolnăvit de… chiar le povesteam oamenilor despre „superstițită”, i-am zis eu. Nu există așa ceva, e un cuvânt inventat de mine, dar aveam superstițită. Eram bătut în cap.

Îmi inventam superstiții până când nu mai puteam să dorm și să respir. Și nu știam pe ce parte să mai dorm, că e cu ghinion, unde să mă uit, că e cu ghinion. Deci eram nebun.

Și, la un moment dat, am văzut un documentar, norocul meu că am văzut un documentar pe Discovery, care vorbea despre o sportivă internațională care, la fel ca și mine, își construise propriile superstiții ca să reușească. Și ea m-a scăpat de ele și a inventat o nouă superstiție care le-a anulat pe toate.

Când am văzut documentarul și mi-am dat seama că trebuie să scap și eu de ele, că nu mai făceam față, efectiv, exact asta am făcut: mi-am inventat o superstiție care zicea așa: „Dacă mai am vreo superstiție, dacă mai execut vreo superstiție, o să am un mare ghinion”.

Și atunci, din secunda aia, nu mai executam nimic.

Când vedeam canalul, treceam peste el. Vedeam pisica neagră, treceam prin fața ei, îi tăiam calea, cum se spunea. Și tot așa.

Și din momentul ăla nu mai am nicio superstiție. M-am vindecat singur.

Singurul lucru pe care îl mai fac este să-mi fac o cruce înainte de concert, ca să am noroc.

Asta nu-i superstiție, asta e o tradiție a mea. Fac o cruce ca să am noroc, să mă ajute Dumnezeu.” a mărturisit Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO

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