Mihai Trăistariu, hărțuit de o admiratoare căsătorită: „A stat ore în șir lângă blocul meu”

Mihai Trăistariu nu mai știe unde să se ascundă! Artistul a spus, pentru CANCAN.RO, că a ajuns la capătul puterilor după ce mai multe femei au început să-l caute, să-l urmărească și să apară în locurile în care se află. Iar una dintre ele, deși are verighetă pe deget, ar fi ajuns să-i trimită mesaje vocale în timp ce plânge după el.

Mihai a spus că în ultima perioadă a ajuns să primească o atenție pe care, sincer, nu și-o mai dorește. Și nu vorbim despre un „Bună, ce faci?” nevinovat, urmat de un emoji. Vorbim, potrivit artistului, despre femei care îi urmăresc activitatea, se ceartă între ele din cauza lui, vin după el și încearcă să-i afle locul.

Mihai Trăistariu, hărțuit de o admiratoare căsătorită!

Iar una dintre ele are și soț. Da, exact. În timp ce bărbatul probabil își vede liniștit de viață, femeia ar plânge după Mihai Trăistariu și i-ar trimite mesaje vocale cu suspinele la pachet. Artistul a spus că i-a transmis foarte clar că nu se bagă în relații cu femei măritate, dar degeaba.

„Cred că am parte de un blestem. Mi se tot întâmplă să fie 2-3 femei simultan îndrăgostite de mine. Acum sunt vreo trei. Una plânge și îmi dă mesaje vocale când plânge, deși este măritată. E supărată că nu o bag în seamă. I-am zis că nu am relații cu femei măritate, în niciun caz.

Alta, de prin Brașov, mă urmărește la orice postare și se ceartă cu alte femei din Brașov. Sunt geloase. Toate au cam 40 de ani. Bașca, o altă femeie din Iași a venit la Constanța, la mare, și s-a cazat lângă apartamentele mele, crezând că eu locuiesc acolo. Dar eu nu locuiesc în apartamentele pe care le închiriez. Îmi tot dădea mesaje: „Hai, coboară, că sunt aici!”. M-a enervat că nu m-a anunțat și a stat ore în șir pe lângă blocul meu, încercând să mă prindă. Niște femei disperate. Nu vreau să le jignesc, dar eu le-am explicat că sunt liniștit, că n-am nevoie de nicio relație, că îmi e foarte bine în perioada asta și că nu vreau să mă mai încordez într-o relație. Ele stau și mă caută, mă urmăresc, mă pândesc, vin după mine. Una mi-a zis că vine la Piatra-Neamț să mă vadă la concert, dar eu nu le invit. Ele iau trenul nu știu câte ore ca să mă vadă cinci minute. Mă simt hărțuit, pândit, urmărit. Dacă le dau block, mă caută pe altă parte. Cred că mă caută după podcasturile în care am zis cum arată femeia perfectă. Eu am răspuns așa la întrebarea interlocutorului, nu pentru că aș căuta acum femeia perfectă”, a spus Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

„Nu știu ce văd femeile astea la mine”

Mihai Trăistariu a spus că nu înțelege ce văd aceste femei la el. Artistul nu se consideră perfect și chiar a recunoscut că are multe defecte și pretenții. Iar dacă unele dintre admiratoare și-au imaginat că o relație cu fostul participant de la Eurovision vine la pachet cu yachturi și vacanțe exotice, cântărețul a avut grijă să le readucă rapid cu picioarele pe pământ.

„Nu am nimic cu atât de mulți alți bărbați. Sunt unii chiar de nota 10. Eu am un milion de defecte. Nu știu ce văd femeile astea la mine. Probabil cred că sunt ușor de manipulat, dar nu e deloc așa. Eu sunt băiat bun, dar am și multe pretenții. De asta au plecat toate din viața mea. Eu aștept de la o femeie să fie pozitivă, veselă, să mă lase în pace când am programul încărcat, să nu țipe la mine, să mă încurajeze, să gătească puțin, să nu comandăm doar shaorma și pizza, să avem mâncare gătită acasă. Dar uite că, și așa, cu pretenții și defecte, mă caută amețitele astea. Poate își imaginează că mergem pe yachturi, în Maldive și în Thailanda. Dar nu. Mi se par scumpe avioanele”, a spus el.

Deocamdată, Mihai pare să aibă o problemă mult mai urgentă decât găsirea femeii perfecte: să scape de cele care, potrivit propriilor sale declarații, nu înțeleg când spune că nu vrea o relație.

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