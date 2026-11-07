„Mă simțeam cel mai sănătos din viața mea, dar arătam nasol!” Tudor de la Fly Project, dezvăluiri despre transformarea care i-a îngrijorat pe toți

Mulți au crezut că suferă de o boală incurabilă! Tudor de la Fly Project a slăbit enorm, iar transformarea sa fizică a avut un impact puternic asupra apropiaților și a celor care îl urmăresc. Deși era conștient că nu arăta bine din punct de vedere fizic, artistul spune că, în interior, se simțea mai bine ca niciodată. Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Tudor a făcut dezvăluiri neașteptate.

A fost o perioadă în care Tudor s-a luptat cu kilogramele în plus, însă nu neapărat din motive estetice, ci mai ales din grijă pentru sănătate. Artistul avea un stil de viață dezordonat, iar pandemia a fost momentul care l-a făcut să conștientizeze că trebuie să aibă mai multă grijă de el și să facă schimbări importante.

Şi unul dintre comentarii era atât: „Cancer?”

Aflat la aproximativ 104 kilograme în acea perioadă, Tudor a decis să facă o schimbare radicală și a reușit să slăbească peste 40 de kilograme. Transformarea a fost atât de spectaculoasă, încât aspectul său fizic i-a făcut pe mulți să se gândească la cele mai grave scenarii și să se întrebe dacă nu cumva artistul ascunde o problemă serioasă de sănătate. Întregul interviu cu Tudor de la Fly Project poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Tudor Ionescu: Aveam prieteni, aveam rude care ne scriau. Nu mie îmi scriau, ci Anei. Ne-am întâlnit cu niște prieteni în Amsterdam. Ultima oară când ne văzuserăm, eu aveam vreo 83 de kilograme. Când ne-am reîntâlnit, Cristina nu m-a recunoscut. A trecut pe lângă mine ca să o pupe pe Ana. Am zis: „OK, întâi fetele se salută între ele”. După aceea s-a întors și a zis:”Băi, ești nebun?Nu te-am recunoscut” Se vedea pe fața ei că, săraca, nu știa cum să mă întrebe: „Băi, ești bine?”. I-am spus că sunt bine. Eu mă simțeam foarte bine atunci. Mă simțeam cel mai sănătos din toată viața mea. A fost cea mai sănătoasă perioadă a mea. Doar că arătam nasol, foarte nasol. Și îmi aduc foarte bine aminte, aproape zi de zi, pentru că m-am uitat în amintirile acelea de pe Facebook. Doamne, da, arătam nasol! Nici nu mă recunoșteam.

Doamne ferește, ce oameni! Era unul… Eu nu o să uit niciodată comentariul ăla. Gândește-te tu, la tine, așa. Mă uitam la o fotografie cu mine și unul dintre comentarii era atât: „Cancer?” Băi, cum să scrii așa ceva? Cum să-ți iasă așa ceva din cap? Eu scriu, dar dacă omul ăla chiar are probleme? Tu îți dai seama că… De fapt, nu îți dai seama, că de-aia scrii, de-aia ești prost. Da, nu îți dai seama.

Iertați-mă pe mine! Eu nebun.

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