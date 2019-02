Tudor (Fly Project) & soția, sechestrați în Cuba: ”Nu aveam apă, era beznă peste tot și…”

Tudor Ionescu, simpaticul membru al formației ”Fly Project”, a vrut să își răsfețe frumoasa soție, Anamaria, cu un superb sejur în Cuba. Dar cum, uneori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, în loc de o vacanță de vis, cei doi s-au trezit într-un coșmar. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile celebrului artist despre peripețiile de care a avut parte în însorita insulă din America Centrală. (CITEȘTE ȘI: O MILIONĂREASĂ CĂSĂTORITĂ DIN BUCUREȘTI A SATISFĂCUT ORAL UN JUNE MUSCULOS ÎN PORSCHE-UL EI!)

După o perioadă încărcată în plan profesional, Tudor de la “Fly Project” și-a propus să evadeze din “tipare” împreună cu frumoasa lui soție. Așa că, zis și făcut, cântărețul și-a luat consoarta și a plecat într-o minunată vacanță, peste mări și țări, tocmai în Cuba. Unde și-a propus să se relaxeze și să-și încarce bateriile.

Cu toate că se așteptau ca totul să fie perfect, având în vedere că au cheltuit o mică avere pe acest sejur, cei doi au avut parte de mai multe surprize mai puțin plăcute. Care, totuși, nu le-au lăsat un gust amar, așa că au revenit în România cu zâmbetul pe buze.

Au vrut program de voie și odihnă

Tudor și Anamaria Ionescu au făcut mărturisiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, despre coșmarul de care au avut parte în vacanța pe care au petrecut-o în Cuba.

”Dacă ar fi fost după Ana, am fi plecat probabil undeva mai aproape, pentru a fi la un zbor de 2-3 ore distanță de Ilinca. Ea încă este foarte mică și a fost prima plecare atât de lungă, departe de ea. Amândoi am avut nevoie de o vacanță de relaxare, în care nu ne-am impus să vizităm nimic, în care am avut program de voie și de odihnă”, ne-a spus, în exclusivitate, Tudor Ionescu.

Anamaria, blocată în baia de la hotel!

”Noi am auzit de «Maria La Gorda» de pe internet. Am văzut locul în niște fotografii foarte reușite și nu știam exact la ce să ne așteptăm. Știam doar că este o plajă sălbatică. Am ajuns noaptea acolo, după un drum foarte dificil, de șase ore. Surpriză neplăcută a fost cazarea, pentru că mai erau disponibile câteva camere, în singurul loc unde ne puteam caza, în care condițiile nu erau cele mai bune. Nu aveam apă și era beznă peste tot.

Într-una dintre camere ne-a gonit un mușuroi de furnici, iar în alta am rămas blocată în baie. După ce am schimbat camera de trei ori și, în sfârșit, am reușit să ne liniștim și să ne instalăm undeva, am constatat că nu era apă deloc. Apoi am aflat că apa se oprește de la 1 la 7 dimineață. Partea bună a fost că a doua zi, când ne-am trezit, ne-am dat seama că a meritat efortul de a ajunge acolo, pentru că peisajul era de vis”, ne-a mărturisit Anamaria Ionescu.

Fly Project, de 14 ani pe scena muzicală românească

În 2005, Tudor Ionescu şi Dan Denes au pus bazele uneia dintre cele mai longevive trupe muzicale: Fly Project. Unul dintre cele mai noi single-uri lansate de Tudor şi Dan, „Get Wet", a ajuns, în mai puţin de două zile, în topul celor mai vizionate clipuri din mediul virtual.

Anamaria și Tudor Ionescu s-au căsătorit în 2015

Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1, Anamaria Stancu, şi solistul formaţiei Fly Project, Tudor Ionescu, şi-au unit destinele în mod oficial, în luna septembrie a anului 2015. Anamaria Stancu şi Tudor Ionescu formează însă un cuplu stabil de mai bine de 10 ani. Cei doi s-au cunoscut într-o studio de înregistrări, iar din acel moment şi până la ora actuală ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Pe 1 august 2017, Anamaria a născut o superbă fetiţă.

