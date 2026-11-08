S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol
RO-Alert. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea Insulei Șerpilor. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană a fost identificată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe teritoriul ucrainean. În urma detectării acesteia, au fost activate măsurile specifice de monitorizare și reacție.

Aeronave F-18 ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru misiunile de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Decizia a fost luată după ce sistemele radar au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Aeronavele au fost mobilizate conform procedurilor aplicate în astfel de situații.

RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea

În urma incidentului, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru adoptarea măsurilor de avertizare a populației din zona aflată în apropierea graniței.

Ca parte a acestor măsuri, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 14:02 către locuitorii din estul județului Tulcea. Informarea a avut rolul de a avertiza populația cu privire la situația monitorizată de autorități.

Măsuri de monitorizare în apropierea spațiului aerian românesc

Conform Mediafax, măsurile au fost dispuse după detectarea țintei aeriene în apropierea spațiului aerian al României. Autoritățile au urmărit evoluția situației și au aplicat procedurile prevăzute pentru astfel de incidente.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că ținta aeriană a fost identificată pe teritoriul ucrainean, în zona situată la est de Insula Șerpilor, iar structurile responsabile au acționat în coordonare pentru monitorizarea evenimentului și informarea populației din zonele vizate.

CITEŞTE ŞI: Alertă în Europa! Zeci de avioane, inclusiv curse spre România, vizate de amenințări cu bombă

Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Henri Coandă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tragedie în Italia! O tânără româncă de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident
Tragedie în Italia! O tânără româncă de 27 de ani și-a pierdut viața într-un accident
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Care sunt primele ipoteze în cazul morții Andradei? Tânăra avea doar 21 de ani și a fost găsită fără viață în Vâlcea
Care sunt primele ipoteze în cazul morții Andradei? Tânăra avea doar 21 de ani și a fost găsită fără viață în Vâlcea
S-a aflat cine e tânăra din Turda găsită moartă într-un apartament din Vâlcea. Andrada ar fi avut o legătură cu un participant la Insula Iubirii
S-a aflat cine e tânăra din Turda găsită moartă într-un apartament din Vâlcea. Andrada ar fi avut o legătură cu un participant la Insula Iubirii
Este bine sau nu să mănânci micul dejun? Ce spun nutriționiștii despre prima masă a zilei
Este bine sau nu să mănânci micul dejun? Ce spun nutriționiștii despre prima masă a zilei
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
Mediafax
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Gandul.ro
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
Adevarul
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Digi24
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Mediafax
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
Click.ro
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
go4it.ro
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
Gandul.ro
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.