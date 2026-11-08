S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea Insulei Șerpilor. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană a fost identificată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe teritoriul ucrainean. În urma detectării acesteia, au fost activate măsurile specifice de monitorizare și reacție.

Aeronave F-18 ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru misiunile de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Decizia a fost luată după ce sistemele radar au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. Aeronavele au fost mobilizate conform procedurilor aplicate în astfel de situații.

RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea

În urma incidentului, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru adoptarea măsurilor de avertizare a populației din zona aflată în apropierea graniței.

Ca parte a acestor măsuri, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 14:02 către locuitorii din estul județului Tulcea. Informarea a avut rolul de a avertiza populația cu privire la situația monitorizată de autorități.

Măsuri de monitorizare în apropierea spațiului aerian românesc

Conform Mediafax, măsurile au fost dispuse după detectarea țintei aeriene în apropierea spațiului aerian al României. Autoritățile au urmărit evoluția situației și au aplicat procedurile prevăzute pentru astfel de incidente.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că ținta aeriană a fost identificată pe teritoriul ucrainean, în zona situată la est de Insula Șerpilor, iar structurile responsabile au acționat în coordonare pentru monitorizarea evenimentului și informarea populației din zonele vizate.

CITEŞTE ŞI: Alertă în Europa! Zeci de avioane, inclusiv curse spre România, vizate de amenințări cu bombă

Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Henri Coandă