Narcis Bujor, replică acidă pentru Remi și Marco, după jignirile din mediul online. Ispita a reacționat pentru prima dată

Narcis Bujor, replică acidă pentru Remi și Marco, după jignirile din mediul online. Ispita a reacționat pentru prima dată
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Scandalul dintre foștii participanți de la Insula Iubirii continuă și după încheierea filmărilor, iar tensiunile dintre Remi, Marco și Narcis Bujor par departe de a se fi stins. După ce a fost în centrul atenției în urma apropierii de Bianca, iubita lui Remi, ispita a decis să reacționeze public la criticile și ironiile care i-au fost adresate în ultima perioadă. Narcis a publicat un mesaj amplu pe Instagram, în care a vorbit despre atacurile la care susține că a fost supus, despre principiile personale și despre diferența dintre ceea ce oamenii le reproșează celorlalți și propriul lor comportament.

Prezența lui Narcis în emisiunea de la Antena 1 a stârnit numeroase controverse, mai ales după ce acesta s-a apropiat de Bianca, partenera lui Remi. Cei doi au ajuns să întrețină relații intime pe insulă, iar imaginile și momentele dintre ei au devenit subiect de discuție atât în timpul difuzării emisiunii, cât și după terminarea acesteia.

Cum a reacționat Narcis

Remi a revenit în repetate rânduri asupra subiectului și a publicat videoclipuri pe TikTok în care îl ironizează pe Narcis, făcând referire la cele întâmplate în cadrul emisiunii. Nici Marco nu a rămas în afara discuțiilor, numele său fiind asociat cu schimburile de replici și controversele apărute în jurul foștilor participanți. În tot acest timp, Narcis a ales să nu intre în același joc al replicilor și al atacurilor publice, cel puțin până acum.

De această dată, fostul concurent a decis să își facă auzită poziția și a transmis un mesaj cu mai multe aluzii la comportamentul celor care l-au criticat. Fără să intre în detalii despre fiecare episod sau să răspundă punctual tuturor acuzațiilor, Narcis a lăsat de înțeles că a fost ținta unor comentarii răutăcioase și a unor jigniri pe care le consideră nejustificate. Acesta a subliniat că a preferat să nu răspundă cu aceeași monedă, explicând că alegerea sa nu a avut legătură cu lipsa argumentelor, ci cu respectul pe care îl are față de propria persoană.

„Este interesant cât de ușor unii oameni își permit să judece, să jignească și să umilească, până când viața îi pune în situații asemănătoare.

Am fost ținta unor atacuri și jigniri gratuite, dar am ales să nu răspund în aceeași manieră. Nu din lipsă de argumente, ci din respect pentru mine. Eu mi-am asumat rolul pe care l-am avut, fără să fac promisiuni pe care ulterior să le încalc. Alții au intrat cu principii și angajamente pe care propriile alegeri le-au pus la încercare.

Nu judec pe nimeni pentru deciziile sale. Însă cred că nimeni nu ar trebui să pretindă de la ceilalți un respect pe care el însuși nu este capabil să îl ofere. Caracterul nu se măsoară în cât de aspru îi judeci pe ceilalți, ci în cât de fidel rămâi propriilor principii atunci când vine rândul tău să fii pus la încercare.

Iar când ceea ce condamni la alții devine ceea ce justifici la tine, nu mai vorbim despre principii, ci despre un dublu standard. Respectul nu este o obligație doar pentru ceilalți. Este, înainte de toate, o dovadă a propriului caracter.”, a transmis Narcis.

 

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O postare distribuită de Narcis Bujor (@narcisbujor13)

„Eu am fost ispită și mi-am făcut treaba”

Acesta a făcut o diferență între rolul pe care l-a avut în emisiune și comportamentul altor persoane care, în opinia sa, au intrat în competiție cu anumite principii și promisiuni, dar nu au reușit să le respecte atunci când au fost puse în situații dificile.

„Eu am fost ispită și mi-am făcut treaba. Acum că poți să accepți sau nu… Eu nu pot să stau și să mă cert cu un copil pe TikTok. Poate să spună ce vrea, când trebuia a tăcut. Eu nu sunt omul care să îi răspund nici lu Marco să stau eu și să mă întrec în videoclipuri. Nu sunt făcut pentru așa ceva.”, a spus Narcis în cadrul podcastului Face to Face.

VEZI ȘI: Narcis Bujor, prima reacție după scenele intime cu Bianca Iotu. Mesajul care a atras atenția

Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația

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