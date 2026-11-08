Planul lui Marco după ce s-a iubit cu Gabriella, deși este căsătorit cu Bianca: ”Merg cu amândouă”

Planul lui Marco după ce s-a iubit cu Gabriella, deși este căsătorit cu Bianca: ”Merg cu amândouă”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marco a ajuns în centrul atenției la Insula Iubirii, după ce apropierea dintre el și Gabriella a depășit orice limită. Cei doi au avut parte de momente intime în timpul dream date-ului, iar imaginile cu aceștia au stârnit numeroase reacții. Situația este cu atât mai delicată cu cât Marco este căsătorit cu Bianca, femeia alături de care a venit în emisiune pentru a-și testa relația.

După experiența petrecută alături de Gabriella, întrebarea care a rămas pe buzele tuturor a fost ce se va întâmpla între cei doi după încheierea filmărilor. Dacă pentru Bianca imaginile ar putea reprezenta o lovitură puternică, pentru Gabriella rămâne de văzut dacă apropierea din Thailanda se va transforma într-o poveste de dragoste și în afara competiției.

Planul lui Marco după ce s-a iubit cu Gabriella, deși este căsătorit cu Bianca

Subiectul nu a trecut neobservat nici în rândul ispitelor feminine. În vila băieților, aceștia au început să discute despre situația lui Marco și despre felul în care acesta ar putea gestiona relația cu cele două femei după terminarea emisiunii. Mai exact, ispitele au încercat să afle dacă bărbatul are deja un plan pentru perioada de după Insula Iubirii, având în vedere că atât Gabriella, cât și Bianca fac parte din povestea sa.

În timpul discuției, Marco a lăsat să se înțeleagă că nu exclude posibilitatea de a petrece timp atât cu Gabriella, cât și cu Bianca după încheierea show-ului. Ba chiar a glumit pe seama situației, imaginându-și o ieșire în care să fie prezente ambele femei, alături de ceilalți participanți.

Daniela: Și cum o să faci față Marco după și Bianca și Gabrielei? Cum te împarți?

Marco: Merg cu amândouă. O iau și pe Andrușca.

Daniela: Ai gânduri astea?

Marco: Când se termine emisiunea ieșim toți împreună. Eu, tu, Gabriela, Bianca…

Deși experiența de la dream date pare să fi schimbat complet dinamica dintre Marco și Gabriella, adevăratul test va începe abia după încheierea emisiunii. Atunci, Marco va trebui să se confrunte cu urmările propriilor decizii și să clarifice ce își dorește cu adevărat: să continue povestea cu Gabriella sau să încerce să repare relația cu soția sa, Bianca.

@uite.ce.am.aflat Imagini nedifuzate insula iubirii sezon 10, Gabriela și Marco#insulaiubirii #insulaiubirii10 #fy ♬ sunet original – Uite ce am aflat🤭

VEZI ȘI: Prințul Marco și Gabriella au continuat relația și după Insula iubirii? Cum s-a dat de gol ispita, chiar la Antena 1

Ce a făcut-o pe Gabriella Barbu să se îndrăgostească de Prințul Marco! Dezvăluiri neașteptate despre ispita de la Insula Iubirii

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Narcis Bujor, replică acidă pentru Remi și Marco, după jignirile din mediul online. Ispita a reacționat pentru prima dată
Narcis Bujor, replică acidă pentru Remi și Marco, după jignirile din mediul online. Ispita a reacționat pentru prima dată
Ce relație au în prezent Prințul Marco și Gabriella! Ispita a recunoscut în direct: ”Pot să jur pe mama”
Ce relație au în prezent Prințul Marco și Gabriella! Ispita a recunoscut în direct: ”Pot să jur pe mama”
Pescobar nu s-a uitat la bani! Patronul de la Taverna Racilor a făcut nunta şi botezul în aceeaşi zi + imagini cu tortul și dansul mirilor
Pescobar nu s-a uitat la bani! Patronul de la Taverna Racilor a făcut nunta şi botezul în aceeaşi zi + imagini cu tortul și dansul mirilor
Prințul și-a petrecut noaptea trecută acasă la Andrușca. Marco s-a dat de gol singur
Prințul și-a petrecut noaptea trecută acasă la Andrușca. Marco s-a dat de gol singur
Sonia Simionov, celebra reporteriță de investigații de la Observator, intervine în divorțul Prințului Marco de Bianca: „Băiatul ăsta care și-a vârât ștromeleagul în scorbură..”
Sonia Simionov, celebra reporteriță de investigații de la Observator, intervine în divorțul Prințului Marco de Bianca: „Băiatul ăsta care și-a vârât ștromeleagul în scorbură..”
Sfatul NEAȘTEPTAT al celui mai sexy bărbat în viață pentru ceilalți bărbați: Spălați mai des vasele!
Mediafax
Sfatul NEAȘTEPTAT al celui mai sexy bărbat în viață pentru ceilalți bărbați: Spălați mai des vasele!
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Gandul.ro
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
Adevarul
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Digi24
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Mediafax
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast
Click.ro
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
go4it.ro
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
Gandul.ro
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.