Planul lui Marco după ce s-a iubit cu Gabriella, deși este căsătorit cu Bianca: ”Merg cu amândouă”

Marco a ajuns în centrul atenției la Insula Iubirii, după ce apropierea dintre el și Gabriella a depășit orice limită. Cei doi au avut parte de momente intime în timpul dream date-ului, iar imaginile cu aceștia au stârnit numeroase reacții. Situația este cu atât mai delicată cu cât Marco este căsătorit cu Bianca, femeia alături de care a venit în emisiune pentru a-și testa relația.

După experiența petrecută alături de Gabriella, întrebarea care a rămas pe buzele tuturor a fost ce se va întâmpla între cei doi după încheierea filmărilor. Dacă pentru Bianca imaginile ar putea reprezenta o lovitură puternică, pentru Gabriella rămâne de văzut dacă apropierea din Thailanda se va transforma într-o poveste de dragoste și în afara competiției.

Planul lui Marco după ce s-a iubit cu Gabriella, deși este căsătorit cu Bianca

Subiectul nu a trecut neobservat nici în rândul ispitelor feminine. În vila băieților, aceștia au început să discute despre situația lui Marco și despre felul în care acesta ar putea gestiona relația cu cele două femei după terminarea emisiunii. Mai exact, ispitele au încercat să afle dacă bărbatul are deja un plan pentru perioada de după Insula Iubirii, având în vedere că atât Gabriella, cât și Bianca fac parte din povestea sa.

În timpul discuției, Marco a lăsat să se înțeleagă că nu exclude posibilitatea de a petrece timp atât cu Gabriella, cât și cu Bianca după încheierea show-ului. Ba chiar a glumit pe seama situației, imaginându-și o ieșire în care să fie prezente ambele femei, alături de ceilalți participanți.

Daniela: Și cum o să faci față Marco după și Bianca și Gabrielei? Cum te împarți? Marco: Merg cu amândouă. O iau și pe Andrușca. Daniela: Ai gânduri astea? Marco: Când se termine emisiunea ieșim toți împreună. Eu, tu, Gabriela, Bianca…

Deși experiența de la dream date pare să fi schimbat complet dinamica dintre Marco și Gabriella, adevăratul test va începe abia după încheierea emisiunii. Atunci, Marco va trebui să se confrunte cu urmările propriilor decizii și să clarifice ce își dorește cu adevărat: să continue povestea cu Gabriella sau să încerce să repare relația cu soția sa, Bianca.

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