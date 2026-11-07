De ce a terminat Jaguarul idila cu Mira la Insula Iubirii, de fapt. Nu, nu din cauză ca ea s-a „îndrăgostit” de el

De ce a terminat Jaguarul idila cu Mira la Insula Iubirii, de fapt. Nu, nu din cauză ca ea s-a „îndrăgostit” de el
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Idila dintre Jaguarul și Mira de la „Insula Iubirii” s-a încheiat. Deși ispita a explicat că a decis să pună punct apropierii dintre ei după ce a observat că tânăra începea să se îndrăgostească, acesta nu este motivul real pentru care George a decis să pună capăt poveștii din Thailanda.

După ce au petrecut tot mai mult timp împreună, Jaguarul a decis să aibă o discuție serioasă cu Mira. El i-a explicat că nu vrea să o rănească și că preferă să îi spună adevărul, în loc să continue apropierea dintre ei până la finalul experienței din Thailanda.

„Când am văzut că ea a început să se îndrăgostească, am preferat să fiu sincer cu ea”, a declarat Jaguarul.

Jaguarul a pus capăt idilei cu Mira

În discuția cu Mira, ispita a insistat că nu vrea să îi provoace o nouă dezamăgire, mai ales după experiențele neplăcute prin care aceasta a trecut în relațiile anterioare.

„Nu vreau să-ți fac ție rău, înțelege-mă. Ești o fată, crede-mă, nu de nota 10, de nota 11. M-am gândit și nu vreau să-ți fac rău. Eu nu vreau să te mint”, i-a spus Jaguarul.

Apoi, acesta i-a explicat că nu vede posibilitatea unei relații romantice după încheierea emisiunii, chiar dacă își dorește să păstreze o legătură amicală.

„Prefer să zic că nu este spațiu în viața mea după insulă. Mai mult de o amiciție din partea mea nu o să fie. Dacă te mințeam, stăteam până… nu știu câte zile mai sunt, o săptămână, opt zile, și eu continuam cu tine și la sfârșit ziceam «Mira, ciao, la revedere»”, a adăugat el.

Care este motivul real

Într-un articol publicat în aprilie, CANCAN.ro a dezvăluit că Jaguarul ar fi plecat la filmările din Thailanda în timp ce avea o relație. Potrivit acelorași informații, iubita lui știa că partenerul său urma să participe la emisiune în calitate de ispită și fusese de acord cu această experiență.

Se pare că acesta ar fi motivul real pentru care Jaguarul a decis să pună punct aproprierii tot mai intime pe care a avut-o cu Mira pe insulă. Cei doi au împărtășit mai multe atingeri aproape indecente, sărutări pe corp și chiar au dormit împreună în camera concurentei!

Mai mult, după întoarcerea din Thailanda, Jaguarul și iubita lui au fost văzuți din nou împreună. CANCAN.ro a relatat la acea vreme că Jaguarul și iubita sa au participat la nunta Francescăi Sarao și a lui Cristi Pungă.

Mira, afectată de decizia Jaguarului

Ulterior, la testimonial, Jaguarul a explicat că Mira ar fi început deja să creadă că este într-o relație cu el. George a recunoscut însă că nu împărtășea aceleași sentimente.

„În capul ei, noi eram deja un cuplu. Aici și un cuplu în afară. Hai să punem stop la relație, că nu simțeam cu ea aceeași chestie ce simte ea. Și prefer să nu-mi bat joc și am zis stop. Am băgat în lesă jaguarul”, a declarat el.

Decizia lui a afectat-o pe Mira, care a recunoscut că discuția a fost dureroasă.

„M-a durut foarte tare, sincer. Ce mi-a spus el acolo m-a afectat”, a mărturisit concurenta.

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