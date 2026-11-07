Prințul Marco dă „vina” pe producătorii „Insula Iubirii” pentru infidelitatea sa! Ce le-a cerut înainte să o comită cu Gabriella Barbu

Prințul Marco încearcă să explice cum a ajuns să își înșele soția cu ispita Gabriella Barbu. El spune că le-a cerut producătorilor să instaleze o cameră de filmat în încăperea în care urma să petreacă noaptea și este convins că, dacă solicitarea i-ar fi fost îndeplinită, lucrurile nu ar fi mers atât de departe.

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După date-ul de 24 de ore cu Gabriella, care s-a terminat cu o noapte pasională între ei, Prințul a încercat să explice care au fost motivele pentru care a înșelat-o pe Bianca. Deși spune că a luat el însuși decizia de a merge mai departe, el spune că prezența unei camere de filmat l-ar fi făcut să se oprească. Paradoxal, după noaptea petrecută cu Gabriella, Marco a descoperit că în încăpere exista, totuși, o cameră de filmat.

„Cu toate că am încercat să mă opresc la un sărut, nu am reușit și asta e. M-am simțit bine. Deci, dacă mi-ați fi pus o cameră, cum v-am cerut, în cameră, nu se întâmpla nimic. Și iar mă mai mințeam o zi. Ce vrei să zic, că trebuia să mă aștept că este o capcană? Nu este nicio capcană, eu singur am hotărât să intru în clădirea asta cu flăcări și cine se joacă cu focul se arde”, a mărturisit Marco.

Marco a mai spus că apropierea de Gabriella nu a fost provocată exclusiv de atracția fizică. Potrivit lui, între el și ispită s-a creat o legătură sentimentală, care a făcut ca lucrurile să fie diferite față de interacțiunile cu celelalte femei.

„Sunt eu de vină, ai dreptate, judecă-mă. Dar aici a intervenit altceva. Eu am un sentiment față de ea, adică este evident”, a explicat acesta.

El a vorbit și despre gelozia soției sale, susținând că Bianca era deranjată de apropierea oricărei femei de el.

„Aici nu este vorba doar despre carne. (…) S-a întâmplat că am cunoscut-o pe Gabriella. Dacă nu era Gabriella, eu nu aș fi avut treabă cu nimeni”, a mai spus Prințul Marco.

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Marco a distrus cardul unei camere de filmat după noaptea cu Gabriella

Ulterior, concurentul a făcut un gest neașteptat. După noaptea cu Gabriella, Marco a descoperit o cameră de filmat în încăpere. A scos cardul de memorie, l-a rupt și l-a aruncat în toaletă, apoi a tras apa.

Concurentul a explicat că a vrut să evite difuzarea imaginilor intime, pentru a nu le pune într-o situație neplăcută nici pe soția sa, nici pe Gabriella.

„Când am găsit camera, m-am uitat. Am încercat să îi dau drumul să văd dacă se vede ceva, nu se vedea nimic și am scos cardul. Am zis să fac asta și pentru Bianca, și pentru Gabriella, fiind și ea femeie. Să nu se vadă ceea ce s-a întâmplat la televizor. L-am rupt (cardul, n. red.) și l-am aruncat în wc. Am tras și apa. Nu a fost pentru a ascunde ce am făcut, ci pentru că nu merită Bianca să vadă aceste imagini. Nu pot scoate din mintea nimănui asta. Nu îmi pasă de ce o să creadă lumea, ci de Bianca. Știu că o să o doară foarte mult. Ea nu e pregătită. Voiam să îi zic eu, ca să pot să am grijă de ea”, a declarat Prințul Marco.

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