După ce Prințul Marco a înșelat-o la Insula Iubirii, Bianca Ghiurcă a reacționat! Atac la Gabriella și Frankie: „Nu este adevărat”

Bianca Ghiurcă a reacționat pe rețelele sociale după episodul de vineri al emisiunii „Insula Iubirii”, în care soțul ei, Prințul Marco, a petrecut o noapte alături de ispita Gabriella Barbu. Concurenta a publicat mai multe mesaje cu subînțeles pe Instagram, unele vizând-o pe Gabriella și altul părând să facă referire la ispita Frankie.

După ce Prințul și Gabriella au cedat tentației și au petrecut o noapte pasională împreună, Bianca a publicat mai multe story-uri cu referiri la declarațiile Gabrielei și la problemele de cuplu, dar și o postare care pare să o ironizeze pe ispita Frankie.

Bianca Ghiurcă, mesaje cu subînțeles după noaptea dintre Marco și Gabriella

După ce Gabriella a spus, în timpul ediției de vineri, că Prințul Marco i-ar fi mărturisit că o iubește în seara respectivă, Bianca a postat pe Instagram mai multe mesaje prin care dă de înțeles că nu crede că afirmațiile sunt adevărate.

„I-ar fi plăcut mult să audă acele cuvinte. Dar nu este adevărat”, a transmis concurenta.

Într-o altă postare, aceasta a distribuit o afirmație în limba spaniolă: „No estoy enamorada, pero te amo” („Nu sunt îndrăgostită, dar te iubesc”, n. red.).

Bianca a adăugat întrebarea „Que significa esto?”, adică „Ce înseamnă asta?”, părând să pună sub semnul întrebării sinceritatea unor declarații făcute de Gabriella în cadrul emisiunii. Mesajul este clar o săgeată trimisă în direcția ispitei, care vorbește mai tot timpul în limba spaniolă în emisiune, ea fiind crescută în Spania.

Concurenta a distribuit și un mesaj despre relațiile de cuplu: „Într-un cuplu, problemele se rezolvă împreună”, însoțit de o completare ironică. Mesajul vine ca o lămurire pentru fanii emisiunii care se întreabă de ce nu a divorțat de Marco după ce a fost înșelată.

Se pare că Bianca a ales să lucreze la căsnicia sa cu Prințul Marco, în loc să renunțe la o relație formată în ani întregi.

Bianca Ghiurcă, atac la adresa lui Frankie

Un alt story a atras atenția prin comparația făcută de Bianca. Aceasta a distribuit o imagine cu Monica Tatoiu, alături de o întrebare adresată urmăritorilor săi.

„Am și eu o întrebare. Oare seamănă cu cineva de la Insula Iubirii?”, a scris Bianca, adăugând mai multe emoji-uri.

Deși Bianca nu a precizat la cine se referă, postarea pare să fie o ironie la adresa ispitei Frankie, care a criticat-o anterior pe concurentă în emisiune.

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