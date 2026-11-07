Claudia Ion l-a „taxat” pe Mocăniță după ce a refuzat testul poligraf. Ce spune despre scuzele lui: „Nu am fost șmecheră cu nimic”

Claudia Ion a reacționat după refuzul lui Mocăniță de răspunde în fața testului poligraf / Sursa foto: Colaj Cancan
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Ediția de vineri, 6 noiembrie, a emisiunii „Insula iubirii” a adus un moment care a stârnit numeroase discuții în rândul telespectatorilor. Ionuț Mocăniță a avut ocazia să treacă prin testul poligraf, însă a ales să nu participe la această probă. Decizia sa a venit în contextul unor neînțelegeri cu partenera sa, Claudia Ion, concurentul considerând că ar fi fost firesc ca și aceasta să răspundă unor întrebări legate de anumite situații care i-au ridicat semne de întrebare.

Refuzul lui Mocăniță a atras atenția pe rețelele de socializare, mai ales că momentul testului poligraf era unul dintre cele mai așteptate ale ediției. Concurentul nu a dorit să răspundă la întrebarea dacă între el și prietena Claudiei s-ar fi întâmplat mai mult decât o simplă întâlnire, în cadrul căreia cei doi ar fi discutat despre mesajele schimbate anterior. În loc să accepte testarea, Ionuț a preferat să își mențină poziția și să își exprime nemulțumirile.

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Acesta a lăsat să se înțeleagă că nu i se pare corect să fie singurul pus în situația de a oferi explicații. Prin urmare, și-ar fi dorit ca partenera sa să răspundă, la rândul ei, unor întrebări care îl preocupau. Astfel, testul poligraf nu a mai avut loc, iar subiectul a continuat să fie discutat și după difuzarea emisiunii.

Claudia a rupt tăcerea după refuzul lui Mocăniță

La scurt timp, Claudia Ion a intervenit în mediul online și a ținut să clarifice felul în care s-a ajuns la această situație. Concurenta a respins ideea că l-ar fi obligat pe Ionuț să participe la test sau că i-ar fi impus să răspundă întrebărilor. Potrivit acesteia, decizia i-a aparținut în totalitate lui Mocăniță, iar ea nu a încercat să îl influențeze în niciun fel.

Șatena a explicat că partenerul său a avut libertatea de a alege dacă acceptă sau nu provocarea primită în cadrul emisiunii și că nu a existat nicio presiune din partea ei. Mai mult, aceasta a vrut să sublinieze că nu a încercat să profite de situație și nici să îl pună pe Ionuț într-o postură incomodă.

„La televizor, la Insula iubirii, s-a uitat că eu nu l-am trimis pe Ionuț la niciun test poligraf și că l-am lăsat să facă fix ce vrea el și am lăsat decizia la dorința și inițiativa lui. Nu l-am trimis nicăieri și nu am fost șmecheră cu nimic. Am lăsat la aprecierea lui orice”, a spus Claudia în mediul online.

Claudia a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare / Sursa foto: Social media

Prin mesajul său, concurenta a dorit să clarifice că participarea la testul poligraf nu a fost o condiție impusă de ea, ci o alegere pe care Ionuț a putut să o facă singur. De altfel, aflat la bonfire, Mocăniță a răspuns afirmativ provocării, însă ulterior s-a răzgândit, condiționând testul. 

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