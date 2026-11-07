Fiica Ralucăi Pastramă, Maryam, a fost internată în spital: „Nu știm cu certitudine de unde a luat bacteria”

Fiica Ralucăi Pastramă, Maryam, a fost internată în spital: „Nu știm cu certitudine de unde a luat bacteria”
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Sursa foto: social media
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Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe și a lui Ibrahim Ibru, se află în aceste momente internată în spital alături de fiica ei, Maryam. Potrivit informațiilor publicate de aceasta, micuța suferă din cauza unei infecții cu Salmonella. Mama ei susține că nu știe de unde anume a luat bacteria, dar a lansat un avertisment pentru părinți. Află detalii!

Fiica Ralucăi Pastramă și a lui Ibrahim Ibru trece prin momente delicate, după ce rezultatul analizelor efectuate în spital a arătat că micuța a contractat o infecție bacteriană. În prezent, se află internată în spital, alături de mama ei.

Fiica Ralucăi Pastramă a fost internată

Fosta soție a lui Pepe a publicat un mesaj pe contul ei de TikTok unde le-a spus fanilor din comunitatea sa de ce petrece tot mai puțin timp online. Raluca Pastramă avea câteva întâlniri plănuite, dar a fost nevoită să anuleze evenimentele programate pentru a petrece timp cu fiica ei.

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Micuța Maryam s-a simțit foarte rău în ultimele zile și a fost internată în spital încă de marți. Medicii i-au spus Ralucăi Pastramă că fiica ei suferă din cauza unei infecții cu Salmonella.

„Am primit foarte multe mesaje de la voi și vă mulțumesc din suflet pentru grijă! Uneori, viața îți schimbă toate planurile într-o singură zi. De cinci zile sunt în spital cu fetița mea, iar săptămâna aceasta a arătat cu totul altfel decât îmi imaginasem.

Maryam este internată în spital din cauza unei infecții cu Salmonella. Au fost câteva zile foarte grele, cu febră, vărsături, dureri de burtică și multă suferinţă pentru ea.

Vreau doar să vă spun ceva, mai ales celor care aveți copii: aveți mare grijă ce și de unde le dați să mănânce atunci când ieșiți în oraș. Nu ştim cu certitudine de unde a luat bacteria. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele și gândurile bune!”, a scris Raluca Pastramă pe TikTok.

Sursa: TikTok

Raluca Pastramă și-a anulat petrecerea

Bruneta le-a mărturisit fanilor că problema de sănătate a dus la anularea unor întâlniri și activități pe care le avea plănuite deja. Raluca a pornit un proiect nou intitulat „Suflet pereche” și urma să organizeze prima petrecere în luna noiembrie.

Acum, aceasta este nevoită să amâne toate planurile legate de comunitatea sa, sănătatea fiicei sale fiind pe primul plan. Raluca Pastramă și-a asigurat fanii că va reveni cu vești noi despre petrecere în momentul în care Maryam se va simți mai bine.

„Ultimele zile au fost destul de grele, cu foarte puțin somn, multă îngrijorare și emoții de tot felul. Recunosc că oboseala începe să-și spună cuvântul, dar important este ca fetița mea să fie bine, restul le rezolvăm noi cumva.

Săptămâna aceasta mi s-au dat peste cap aproape toate planurile, întâlnirile și lucrurile pe care le aveam programate și oricât de mult mi-aș dori să fac tot ce mi-am propus, în momentul acesta clar că sănătatea copilului meu este prioritatea mea”, a povestit aceasta pe TikTok.

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