Calcul complet. Cu câți bani ieși la pensie, la bătrânețe, dacă ai lucrat 35 de ani cu carte de muncă. Dar 40 de ani?

Mulți oameni se întreabă ce pensie ar urma să primească dacă ar fi muncit 35 sau 40 de ani pe salariul mediu. Un calcul realizat pe baza actualei legi a pensiilor arată câți bani ar putea încasa lunar o persoană aflată în această situație.

Pentru mulți angajați care se apropie de pensionare, suma pe care o vor primi lunar reprezintă una dintre cele mai importante preocupări. Potrivit unei simulări făcute de Newsweek România, cinci ani suplimentari de muncă pot aduce o diferență de 810 lei brut la pensie.

Calculul pornește de la ipoteza că angajatul a câștigat, de-a lungul carierei, salariul mediu brut pe economie, acumulând astfel aproximativ un punct de contributivitate pentru fiecare an lucrat. În plus, simularea include trei ani de facultate sau de serviciu militar, recunoscuți drept perioade asimilate.

Ce pensie primești după 35 de ani de muncă

O persoană care a lucrat 35 de ani pe salariul mediu acumulează, în acest exemplu, 35 de puncte de contributivitate.

La acestea se adaugă punctele de stabilitate, acordate pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani. Astfel, pentru perioada cuprinsă între 26 și 30 de ani se acordă câte 0,5 puncte anual, iar pentru anii 31–35, câte 0,75 puncte.

În total, rezultă 6,25 puncte de stabilitate. Cei trei ani asimilați aduc încă 0,75 puncte. Rezultă 42 de puncte, care, înmulțite cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, duc la o pensie brută estimată de 3.402 lei lunar.

Câți bani primești dacă ai lucrat 40 de ani

Pentru un angajat care a muncit 40 de ani, în aceleași condiții salariale, calculul este diferit.

Acesta acumulează 40 de puncte de contributivitate și 11,25 puncte de stabilitate. La acestea se adaugă cele 0,75 puncte aferente celor trei ani asimilați.

În total, rezultă 52 de puncte, ceea ce înseamnă o pensie brută estimată de 4.212 lei pe lună.

Diferența față de scenariul cu 35 de ani de muncă este de 810 lei brut lunar. Jumătate provine din punctele de contributivitate suplimentare, iar cealaltă jumătate din punctele de stabilitate.

Sumele nu reprezintă, însă, pensii garantate. Valoarea efectivă depinde de veniturile realizate de fiecare angajat, de perioadele de cotizare și de celelalte elemente luate în calcul de Casa de Pensii în momentul analizării dosarului.

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