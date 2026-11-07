Vortexul polar trece prin schimbări neobişnuite. Ce temperaturi vor fi în Europa

Vortexul polar trece prin schimbări neobişnuite. Ce temperaturi vor fi în Europa
Vortex polar
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Slăbirea accentuată a vortexului polar și prezența fenomenului El Niño aduc o serie de necunoscute pentru sezonul rece. Meteorologii urmăresc atent evoluția de la mare altitudine, unde aerul arctic își pierde din forță mult mai devreme decât de obicei.

Procesul neobișnuit de destrămare a vortexului polar ar putea depăși recordul stabilit în noiembrie 1959. În condiții normale, acest vârtej menține aerul extrem de rece blocat la Polul Nord. În acest an însă, slăbirea sa timpurie crește șansele ca masele de aer arctic să coboare spre sud și să schimbe radical tabloul meteorologic în Europa și pe alte continente.

Ce ar putea aduce luna decembrie în Europa

Slăbirea stratosferică poate deschide calea unor episoade de ger și ninsori abundente pe continent. În timp ce luna decembrie ar putea aduce valuri de frig, evoluția din ianuarie rămâne incertă, cu diferențe vizibile între regiunile vestice și cele estice.

Un cunoscut specialist în științele atmosferei a confirmat, de asemenea, amploarea fenomenului.

„Cred că aceasta va fi, aproape sigur, cea mai puternică și mai timpurie destabilizare a vortexului polar din istorie”, a declarat acesta pentru Fox Weather.

Analizând cazuri similare din trecut, meteorologul Andrej Flis a arătat ce ar putea urma în perioada următoare:

„Rezultatele sugerează că aerul rece ar putea pătrunde în mare parte a Europei, iar unele regiuni ar putea înregistra mai multă zăpadă decât de obicei”, a explicat Flis în studiul său.

Rolul fenomenului El Niño în evoluția vremii

Situația devine și mai complexă din cauza încălzirii apelor din Oceanul Pacific. Manifestarea puternică a fenomenului El Niño modifică traseul curenților de aer de la mare altitudine, influențând direct starea vremii la scară globală.

„Un fenomen El Niño foarte puternic va determina, probabil, deplasarea curentului-jet spre sud și est”, a declarat Ken Graham, directorul Serviciului Național de Meteorologie din cadrul NOAA.

De asemenea, meteorologii subliniază perioada în care acest fenomen își atinge vârful:

„Prognoza actuală indică faptul că fenomenul va atinge intensitatea maximă în perioada octombrie-noiembrie-decembrie”, a declarat meteorologul NOAA Michelle L’Heureux pentru Newsweek.

Deși El Niño favorizează uneori ierni mai blânde, suprapunerea sa cu destabilizarea vortexului polar poate aduce fluctuații bruște de temperatură, alternând zilele neobișnuit de calde cu episoade de ger arctic.

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