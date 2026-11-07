Averea impresionantă pe care Mircea Lucescu a lăsat-o în urmă! Ce au moștenit soția și fiul său

Averea impresionantă pe care Mircea Lucescu a lăsat-o în urmă! Ce au moștenit soția și fiul său
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mircea Lucescu a reușit să construiască, în decursul unei cariere impresionante, nu doar un nume important în istoria fotbalului, ci și un patrimoniu financiar considerabil. După zeci de ani petrecuți pe băncile tehnice ale unor cluburi de renume din Europa, fostul selecționer a strâns o avere estimată la peste 35 de milioane de euro. O bună parte din aceasta provine din contractele obținute în fotbal, însă investițiile imobiliare și participațiile în diferite societăți au contribuit semnificativ la consolidarea situației sale financiare. După dispariția sa, bunurile și afacerile au intrat în procedura de succesiune, iar soția și fiul său au preluat participațiile deținute de acesta.

Mircea Lucescu s-a stins din viață în luna aprilie a acestui an, la vârsta de 80 de ani. În urma sa a rămas o moștenire importantă, atât din punct de vedere profesional, cât și financiar. De-a lungul timpului, tehnicianul a antrenat unele dintre cele mai cunoscute echipe de pe continent și a obținut venituri importante din colaborările cu formații precum Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Inter Milano, Galatasaray și Zenit. De asemenea, acesta a ocupat funcția de selecționer al României și al Turciei.

Proiect imobiliar de milioane de euro, în patrimoniul familiei Lucescu

Unul dintre cele mai importante proiecte în care a fost implicat fostul selecționer are o valoare estimată la aproximativ 17,5 milioane de euro. Este vorba despre dezvoltarea unui ansamblu rezidențial pe un teren cu o suprafață de peste 11.700 de metri pătrați, situat pe strada Lacul Morii din Capitală.

Planul imobiliar este unul de amploare și prevede construirea a 349 de apartamente, distribuite în mai multe clădiri cu regimuri de înălțime diferite, de la trei până la 12 etaje. Proiectul include și două niveluri subterane, precum și 466 de locuri de parcare, ceea ce îl transformă într-o investiție importantă pe piața rezidențială din București.

În urma procedurilor de succesiune, structura participațiilor dintr-una dintre societățile implicate în aceste investiții a fost modificată. Elena Lucescu, soția regretatului antrenor, deține în prezent 62,5% din participații, în timp ce fiul său, Răzvan Lucescu, are o cotă de 37,5%. Astfel, cei doi membri ai familiei au preluat controlul asupra companiei prin care sunt gestionate aceste active.

Ce alte afaceri avea Mircea Lucescu

Pe lângă proiectele din domeniul construcțiilor și al dezvoltărilor rezidențiale, Mircea Lucescu a avut investiții și în alte sectoare economice. Printre acestea se numără industria vinurilor, dar și domeniul industrial, unde fostul tehnician a deținut participații la mai multe societăți.

Una dintre investițiile importante a vizat o companie din Brașov, unde acesta avea un pachet de 16,5% din acțiuni. La momentul transferului, participația respectivă era evaluată la aproximativ 660.000 de euro. După decesul lui Mircea Lucescu, acțiunile au fost preluate prin succesiune de Elena și Răzvan Lucescu, cei doi figurând în prezent ca proprietari ai întregului pachet deținut anterior de fostul antrenor.

Portofoliul său de investiții a inclus și o participație de sub 5% la o companie cunoscută din industria producției de vinuri. Chiar dacă procentul era unul mai redus în comparație cu alte dețineri, această investiție făcea parte din strategia prin care fostul selecționer și-a diversificat sursele de venit, dincolo de activitatea sportivă.

Elena și Răzvan Lucescu, implicați în administrarea patrimoniului

După încheierea procedurilor de succesiune, soția și fiul fostului antrenor au devenit principalii deținători ai participațiilor care îi aparținuseră acestuia. Cei doi continuă să figureze în structurile de acționariat ale societăților în care Mircea Lucescu investise de-a lungul anilor.

Recent, Elena și Răzvan Lucescu au aprobat și o operațiune de majorare a capitalului social al uneia dintre companiile prin care sunt administrate investițiile imobiliare. Suma suplimentară a fost de 600 de lei, contribuția fiind împărțită între cei doi în funcție de procentele pe care le dețin în societate.

VEZI ȘI: De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”

CITEȚTE ȘI: Ce se întâmplă cu fiica lui Răzvan după moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Jaguarul i-a dat ”papucii” Mirei, după ce l-a atins intim: ”Ea credea că suntem un cuplu”
Jaguarul i-a dat ”papucii” Mirei, după ce l-a atins intim: ”Ea credea că suntem un cuplu”
Jador a răbufnit! Ce mesaj i-a trimis fostului şef: „Fraiere”
Jador a răbufnit! Ce mesaj i-a trimis fostului şef: „Fraiere”
Prințul Marco a vrut să divorțeze de Bianca după noaptea cu Gabriella? ”Nu vreau să mă întorc acasă cu ea”
Prințul Marco a vrut să divorțeze de Bianca după noaptea cu Gabriella? ”Nu vreau să mă întorc acasă cu ea”
Frankie face prăpăd după ultimul episod din Insula iubirii: ”Bianca i-a furat bărbatul altei femei”
Frankie face prăpăd după ultimul episod din Insula iubirii: ”Bianca i-a furat bărbatul altei femei”
Remi, reacție ironică după ce Prințul Marco și-a consumat relația cu Gabriella: „Părerea mea este următoarea”
Remi, reacție ironică după ce Prințul Marco și-a consumat relația cu Gabriella: „Părerea mea este următoarea”
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Mediafax
O spioană a Chinei ar fi ajuns în patul șefului Nvidia! Scandalul a ajuns până la Donald Trump
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
Gandul.ro
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Adevarul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Digi24
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Mediafax
Care este nuanța preferată a modei în toamna 2026. Cum să porți culoarea care a cucerit podiumurile
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Click.ro
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.