Averea impresionantă pe care Mircea Lucescu a lăsat-o în urmă! Ce au moștenit soția și fiul său

Mircea Lucescu a reușit să construiască, în decursul unei cariere impresionante, nu doar un nume important în istoria fotbalului, ci și un patrimoniu financiar considerabil. După zeci de ani petrecuți pe băncile tehnice ale unor cluburi de renume din Europa, fostul selecționer a strâns o avere estimată la peste 35 de milioane de euro. O bună parte din aceasta provine din contractele obținute în fotbal, însă investițiile imobiliare și participațiile în diferite societăți au contribuit semnificativ la consolidarea situației sale financiare. După dispariția sa, bunurile și afacerile au intrat în procedura de succesiune, iar soția și fiul său au preluat participațiile deținute de acesta.

Mircea Lucescu s-a stins din viață în luna aprilie a acestui an, la vârsta de 80 de ani. În urma sa a rămas o moștenire importantă, atât din punct de vedere profesional, cât și financiar. De-a lungul timpului, tehnicianul a antrenat unele dintre cele mai cunoscute echipe de pe continent și a obținut venituri importante din colaborările cu formații precum Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Inter Milano, Galatasaray și Zenit. De asemenea, acesta a ocupat funcția de selecționer al României și al Turciei.

Proiect imobiliar de milioane de euro, în patrimoniul familiei Lucescu

Unul dintre cele mai importante proiecte în care a fost implicat fostul selecționer are o valoare estimată la aproximativ 17,5 milioane de euro. Este vorba despre dezvoltarea unui ansamblu rezidențial pe un teren cu o suprafață de peste 11.700 de metri pătrați, situat pe strada Lacul Morii din Capitală.

Planul imobiliar este unul de amploare și prevede construirea a 349 de apartamente, distribuite în mai multe clădiri cu regimuri de înălțime diferite, de la trei până la 12 etaje. Proiectul include și două niveluri subterane, precum și 466 de locuri de parcare, ceea ce îl transformă într-o investiție importantă pe piața rezidențială din București.

În urma procedurilor de succesiune, structura participațiilor dintr-una dintre societățile implicate în aceste investiții a fost modificată. Elena Lucescu, soția regretatului antrenor, deține în prezent 62,5% din participații, în timp ce fiul său, Răzvan Lucescu, are o cotă de 37,5%. Astfel, cei doi membri ai familiei au preluat controlul asupra companiei prin care sunt gestionate aceste active.

Ce alte afaceri avea Mircea Lucescu

Pe lângă proiectele din domeniul construcțiilor și al dezvoltărilor rezidențiale, Mircea Lucescu a avut investiții și în alte sectoare economice. Printre acestea se numără industria vinurilor, dar și domeniul industrial, unde fostul tehnician a deținut participații la mai multe societăți.

Una dintre investițiile importante a vizat o companie din Brașov, unde acesta avea un pachet de 16,5% din acțiuni. La momentul transferului, participația respectivă era evaluată la aproximativ 660.000 de euro. După decesul lui Mircea Lucescu, acțiunile au fost preluate prin succesiune de Elena și Răzvan Lucescu, cei doi figurând în prezent ca proprietari ai întregului pachet deținut anterior de fostul antrenor.

Portofoliul său de investiții a inclus și o participație de sub 5% la o companie cunoscută din industria producției de vinuri. Chiar dacă procentul era unul mai redus în comparație cu alte dețineri, această investiție făcea parte din strategia prin care fostul selecționer și-a diversificat sursele de venit, dincolo de activitatea sportivă.

Elena și Răzvan Lucescu, implicați în administrarea patrimoniului

După încheierea procedurilor de succesiune, soția și fiul fostului antrenor au devenit principalii deținători ai participațiilor care îi aparținuseră acestuia. Cei doi continuă să figureze în structurile de acționariat ale societăților în care Mircea Lucescu investise de-a lungul anilor.

Recent, Elena și Răzvan Lucescu au aprobat și o operațiune de majorare a capitalului social al uneia dintre companiile prin care sunt administrate investițiile imobiliare. Suma suplimentară a fost de 600 de lei, contribuția fiind împărțită între cei doi în funcție de procentele pe care le dețin în societate.

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