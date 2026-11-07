Frankie face prăpăd după ultimul episod din Insula iubirii: ”Bianca i-a furat bărbatul altei femei”

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Ultimul episod al emisiunii Insula Iubirii continuă să provoace reacții puternice, iar tensiunile dintre participante și ispite nu se opresc nici după ce camerele surprind cele mai controversate momente. De această dată, Frankie a intervenit în scandalul care îi are în prim-plan pe Bianca Ghiurcă, soțul ei, Marco, și Gabriella, ispita de care acesta s-a apropiat tot mai mult pe parcursul experienței din Thailanda.

După ce au fost difuzate imaginile în care Marco și Gabriella depășesc limitele unei simple apropieri, Bianca a avut ocazia să urmărească tot ceea ce s-a întâmplat între cei doi. Reacția ei nu a trecut neobservată nici când cei doi erau foarte apropiați, mai ales că, în loc să își îndrepte reproșurile în principal către propriul soț, concurenta a pus o mare parte din responsabilitate pe umerii Gabriellei. Atitudinea Biancăi a stârnit numeroase discuții, iar Frankie nu a ezitat să își exprime dezaprobarea față de felul în care aceasta a ales să gestioneze situația.

Frankie face prăpăd după ultimul episod din Insula iubirii

Ispita a considerat că Bianca aplică două măsuri diferite atunci când vine vorba despre relațiile în care sunt implicați oameni care au deja un partener. Mai exact, Frankie a atras atenția asupra faptului că Bianca a criticat-o pe Gabriella pentru că s-a apropiat sentimental de Marco, deși știa că acesta este căsătorit și se află într-o relație. În opinia ei, situația Biancăi din trecut ar avea asemănări cu povestea care se desfășoară acum în emisiune.

Frankie a readus în discuție chiar începuturile relației dintre Bianca și Marco. Potrivit celor povestite de concurent în cadrul emisiunii, cei doi ar fi început să formeze un cuplu într-o perioadă în care Marco se afla deja într-o altă relație. Astfel, ispita a considerat că Bianca nu este tocmai în măsură să o condamne pe Gabriella pentru implicarea într-o poveste de dragoste cu un bărbat care avea deja o parteneră.

„Încă ceva? Eu nu am pozat niciodată în altceva decât ceea ce sunt. Deci tu nu poți să mă distrugi pe mine cu nimic. Da, eu beau și acasă, da, eu mă distrez și acasă, da, eu fac twerk, dansez. Dar tu ai judecat-o pe Gabriella că s-a îndrăgostit de un bărbat care are o altă relație. Însă, Bianca, ce a povestit soțul tău despre tine? Cumva că ați intrat într-o relație când el era într-o altă relație. Practic tu i-ai furat bărbatul altei femei, nu?”, a spus Frankie.

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